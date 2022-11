Cejrowski: Najgorszą formą przechowywania gotówki jest papier

Masa forsy właśnie znika, czyli idzie w komin. Czyja forsa? Twoja, i najczęściej o tym nie wiesz.

Najprostsza do zrozumienia jest inflacja. W tym roku wyparowały dwie twoje pensje, gdy inflacja przekroczyła 16 proc. Jeżeli masz coś odłożone, to ta forsa stale robi się mniej warta. Uciekaj z gotówki, gotówka w czasach kryzysu parzy w ręce i paruje szybko, czasami wybuchowo. Kto trzymał pieniądze na giełdzie kryptowalut FTX, bo mu się wydawało, że giełda jest miejscem bezpiecznym, ten się przekonał. Kryptowaluty trzyma się we własnym elektronicznym słoiku, zakopanym głęboko w komputerze, a transakcji dokonuje się bez pośredników – inaczej to nie ma sensu. I trzeba się na tym ZNAĆ. Ja się nie znam, więc krypto obserwuję z daleka jak pawiana w zoo. Państwu radzę to samo – nie znasz się na pawianach, to nie trzymaj pawianów, bo ci zdechną lub uciekną.

***

Mój dziadek (przedwojenny milioner i powojenny żebrak) uczył, że najgorszą formą przechowywania gotówki jest papier, a jeszcze gorszą bank lub giełda, lub cokolwiek podobnego, nad czym nie masz kontroli.

Do dziś mam jego przedwojenne obligacje RP. I co? Jajco! Po „odzyskaniu niepodległości” w roku 1989 żaden rząd nie powiedział, że jest spadkobiercą drugiej RP i wypłaci obywatelom zaległości.

Wszystkie partie, nawet te tzw. patriotyczne, zdecydowały, że wolą być spadkobiercą ruskiej strefy okupacyjnej o nazwie PRL i spłacać długi komunistyczne.

Gdy widzę dzisiejsze obligacje rządowe i słucham banialuk na temat tego, jak bezpieczną inwestycję stanowią, to prycham. Bo w czym te kwitki mają pokrycie, skoro państwo jest zadłużone? Zaczną nam w razie czego oddawać kawałki państwowego lasu lub dzieła sztuki z Wawelu? Nie sądzę.

***

Trzymasz forsę w banku? A czy wiesz o tym, że banki nie mają tyle twojej gotówki, ile ci się wyświetla na ekranie?