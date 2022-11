Wosku lanie

Według tradycji ludowej było to święto panienek na wydaniu i wdów, które podczas tego wieczoru wróżyły sobie cudowną przyszłość i przyszłego męża. To czas do wspólnych spotkań w kobiecym gronie, w którym jednak głównym tematem jest… mężczyzna (przy okazji – imię Andrzej pochodzące z języka greckiego od słowa „andros” – mąż, mężczyzna – oznacza człowieka mężnego i odważnego).

Najbardziej tradycyjną i zarazem najstarszą wróżbą andrzejkową jest lanie wosku przez dziurkę od klucza i wróżenie z powstałego kształtu, co przyniesie los.