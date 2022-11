Test „Do Rzeczy” HUAWEI Matepad PRO 12.6

Duży wyświetlacz OLED o wysokiej częstotliwości odświeżania, eleganckie wzornictwo, rewelacyjna bateria, bardzo dobre głośniki i ładowanie bezprzewodowe – to najważniejsze zalety najpotężniejszego jak dotąd tabletu chińskiego producenta.

Jeśli chodzi o warstwę sprzętową, to najnowszy tablet Huawei naprawdę może się podobać. Zarówno wzornictwo, jak i jakość wykonania są na najwyższym poziomie. Urządzenie jest smukłe (grubość to tylko 6,55 mm) i stosunkowo lekkie (609 g), a ramki wokół ekranu minimalne (mierzą ok. 6 mm). To, co robi jednak największe wrażenie, to przepiękny wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Według zapewnień producenta panel jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów z dokładnością odwzorowania Delta E < 1, co jest szczególnie ważne dla grafików, filmowców czy fotografów.