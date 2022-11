Franciszek: Adwent to okres przebudzenia i czujności

Papież zaznaczył, że zawarte w czytanym w niedzielę, 27 listopada fragmencie słowa "Pan wasz przyjdzie" (Mt 24,42) są "fundamentem nadziei chrześcijańskiej". Podkreślił, że przyjście Pana dokona się pośród normalnych, codziennych spraw. – W obliczu osoby potrzebującej, także wtedy, gdy stajemy wobec dni, które zdają się szare i monotonne, właśnie tam jest Pan, który nas wzywa, mówi do nas i inspiruje nasze działania –stwierdził Franciszek, cytowany w komunikacie przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI).

Okres Adwentu

Ojciec Święty wskazał, że aby rozpoznać i przyjąć Pana, musimy być przebudzeni, czujni i czuwający. Przestrzegł przed pochłonięciem swoimi sprawami do tego stopnia, by nie zdawać sobie sprawy, że Bóg nadchodzi, nie dostrzec Bożej obecności w codziennym życiu.

– W okresie Adwentu otrząśnijmy się z naszego letargu i przebudźmy ze snu. Starajmy się zadać sobie pytanie: czy jestem świadomy tego, czym żyję, czy jestem czujny, czy jestem przebudzony? Bądźmy czujni. Niech nam pomoże Najświętsza Dziewica, Niewiasta oczekująca, która w skromnym i ukrytym życiu w Nazarecie potrafiła pojąć przejście Boga i przyjęła Go do swego łona – zachęcił papież przed odmówieniem modlitwy "Anioł pański" i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

"Przyjście"

Adwent z języka łacińskiego oznacza "przyjście". To specjalny okres w roku liturgicznym, czas przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny Kościoła. Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Kończy się w wieczór wigilijny 24 grudnia.

Adwent dzieli się na dwa okresy. Pierwszy z nich trwa do 16 grudnia włącznie. To czas, kiedy wierni przygotowują swoje serca na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów. Ten pierwszy czas uczy nas oczekiwać na spełnienie obietnicy Jezusa o Jego powtórnym przyjściu. Drugi okres trwa od 17 grudnia aż do 24 grudnia. W tym ostatnim tygodniu Adwentu przygotowujemy serca już bezpośrednio na Uroczystość Narodzenia Pańskiego. To właśnie Święta Bożego Narodzenia przypominają nam o Bogu, który z miłości do człowieka zesłał na ziemię swojego Syna.

