Szydło: Instytucje Unii Europejskiej wymagają bardzo rzetelnej odnowy

Bruksela wstrzymuje środki dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Chodzi przede wszystkim o wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i związanej z tym konieczności przywrócenia do pracy sędziów odsuniętych od orzekania. Izba Dyscyplinarna, co prawda, już nie istnieje, bowiem została zastąpiona Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, ale do tej pory nie zostały wypełnione pozostałe warunki (tzw. kamienie milowe), które stawia Komisja Europejska.

Przypomnijmy, że KE zaakceptowała w czerwcu tego roku polski Plan Odbudowy, opiewający na 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19 w ramach Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

Szydło mocno o unijnych instytucjach

W rozmowie z portalem i.pl, udostępnionej w niedzielę, była premier Beata Szydło przyznała, że ma "ograniczone zaufanie" do Komisji Europejskiej, która – w odczuciu polityk PiS – wielokrotnie oszukiwała polski rząd oraz Mateusza Morawieckiego. – Polska nigdy nie miała problemów z prawidłowością, przejrzystością i skutecznością wydawania środków europejskich, czego nie można powiedzieć o innych państwach członkowskich – zauważyła obecna europoseł.

– Instytucje unijne wymagają bardzo rzetelnej odnowy i trzeba na nowo zdefiniować, jak mają funkcjonować. Jeżeli Una Europejska jest w tej chwili narzędziem do wprowadzania polityki lewicowo-liberalnej w Europie oraz do ingerowania w sprawy wewnętrzne w poszczególnych krajach członkowskich, to idzie to w złym kierunku – powiedziała Szydło. – Chcemy, aby Unia się rozwijała i służyła Europejczykom – stwierdziła polityk i dodała, iż "UE musi dbać o interesy Europejczyków, a nie brukselskich elit".

