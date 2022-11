Buda: Kamienie milowe i całe KPO można renegocjować

Pytany w Polsat News o spór Polski z UE dotyczący Krajowego Planu Odbudowy Buda tłumaczył, że kwestia należy głównie do kompetencji ministra ds. Unii Europejskiej, Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

– To on ustala, gdzie są styczne punkty i gdzie jest ta nić porozumienia, o której możemy dyskutować. Jeżeli to będzie musiało się przełożyć na jakąś legislację, to będzie pytanie, czy będziemy mieli jedność w naszym obozie, żeby ją przeprowadzić. Wtedy taka dyskusja może być dosyć twarda – przyznał minister.

Kamienie milowe a wojna na Ukrainie

Tłumaczył, że nie słyszał o propozycjach Szynkowskiego vel Sęka na temat renegocjacji kamieni milowych i Krajowego Planu Odbudowy, ale jest to możliwe.

– Można renegocjować kamienie milowe, całe KPO. Można go otwierać. Wiele państw nawet już chce wnioskować o to, bo z punktu widzenia wojny (na Ukrainie - red.) niektóre elementy są niewykonalne – powiedział Buda.

Polski rząd zgodził się wypełnić kamienie milowe (w sumie to około 300 różnego rodzaju warunków), dzięki czemu KE zaakceptowała w czerwcu br. nasz Krajowy Plan Odbudowy, opiewający na 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19.

Buda: Z KPO jest jak z długiem. Czekamy na jego spłatę

– My mówimy o tym, żeby KPO dzisiaj zrealizować zgodnie z intencją, jaka nam przyświecała podczas negocjacji. Z KPO jest jak z długiem. Czekamy na jego spłatę. Czekamy i szukamy ugodowego rozwiązania sprawy. Rozmawiamy w tej sytuacji z dłużnikiem. Mam nadzieję, że na ugodzie się zakończy – oświadczył Buda.

Na uwagę, że to Polska ubiega się o pieniądze z Unii Europejskiej, a nie odwrotnie, minister przekonywał, że środki te należą się naszemu krajowi, co wynika z traktatów, KPO i rozporządzenia, a mimo to wciąż nie są wypłacane. – To kto tu jest dłużnikiem? – pytał szef resortu.

