Brudziński zaskoczył. Wskazał "największą nadzieję" na wygraną wyborów

Brudziński pytany o to, co zrobi PiS, żeby wygrać wybory odpowiada, że partia zamierza się skupić na kwestiach związanych z gospodarką. – Jednym z tych pomysłów to jest, żeby dbać o portfele i gospodarstwa domowe Polaków. Wybory wygrywa się w oparciu o emocje, ale też wygrywa się w oparciu o program i Polacy to doceniają – mówił w rozmowie z RMF FM.

W dalszej części rozmowy podkreślił, że "oczywistym jest", że gdyby nie Jarosław Kaczyński to PiS by nie wygrał podwójnych wyborów.

– Pyta pan o strategię? Moją największą nadzieją na wygraną PiS jest osoba lidera PO Donalda Tuska, bo nikt tak PiS nie pomaga jak zacietrzewiony z nienawiści, pełen złych emocji, człowiek, który wprowadził do polskiej polityki tyle nienawiści, wykopał tak głębokie rowy, że pokolenia będą musiały te rowy nienawiści zasypywać, a tą osobą jest nie kto inny, jak Tusk – stwierdził Joachim Brudziński w „Porannej rozmowie” RMF FM.

Następnie polityk stwierdził, że jego partia boi się Tuska tak, jak "Lucyfer boi się Belzebuba". – Nie boimy się ich. Boimy się jedynie Polaków. I my te wybory możemy wygrać jeżeli wrócimy do naszej postawy z 2015 r. – dodał.

Kto zyskuje, kto traci? Najnowszy sondaż dla portalu DoRzeczy.pl

Znamy wyniki najnowszego sondażu Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. Wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, mimo że traci poparcie.

Na czele sondażu poparcia dla polskich ugrupowań politycznych znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica) z wynikiem na poziomie 35,7 proc.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z poparciem 28,4 proc., a podium zamyka zaś tym razem Lewica (Nowa Lewica, Razem), która może liczyć na 11,2 proc. głosów.

Próg wyborczy przekraczają jeszcze Polska 2050, PSL oraz Konfederacja. Pełne wyniki sondażu, wraz z podziałem mandatów, można zobaczyć W TYM MIEJSCU.

Czytaj też:

Spięcie PiS z Solidarną Polską. Terlecki: Żadnej odpowiedzialnościCzytaj też:

Incydent podczas wystąpienia Tuska. Na scenę wdarła się aktywistka klimatyczna