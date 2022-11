Kowalski do Winnickiego: Przestań głosować pod dyktando Tuska

Przedstawiciele partii Zbigniewa Ziobry zorganizowali w niedzielę rano konferencję prasową. Poinformowali, że ruszają ze zbiórką podpisów pod wnioskiem o powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie polityki energetycznej Polski od 2007 do 2022 r. (ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 16 listopada 2007 r. do 22 września 2014 r.).

Politycy Solidarnej Polski przekonują, że Donald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.

Spięcie Kowalskiego z Winnickim

Sprawę skomentował poseł Konfederacji Robert Winnicki. "Kurczę, robiłem zbiórkę podpisów pod wniosków o Trybunał Stanu dla Tuska w poprzedniej kadencji. Z klubu PiS nie podpisał się nikt" – napisał polityk.

Następnie Winnicki stwierdził, że polityka energetyczna obecnego rządu jest "fatalną kontynuacją" polityki PO-PSL. Wskazał tutaj na likwidację kopalni, brak postępów ws. atomu oraz "bałagan" w OZE.

twitter

"Robercie! Zachęcam Cię więc do podpisania wniosku o powołanie komisji śledczej. Zachęcam Cię także do zaprzestania głosowania w Sejmie pod dyktandto Tuska. Definiowanie się jako narododowca zobowiązuje! Wspieraj tych, co walczą o polską suwerenność i atakuj totalną opozycję".

Trybunał Stanu za prorosyskość?

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Kowalski powiedział, że szef PO jest "najbardziej prorosyjskim politykiem III RP". – Mamy gotowy wniosek o powołanie komisji śledczej dotyczącej polityki energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prorosyjskich działań rządu Donalda Tuska. Chcemy postawić Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu – przekazał.

Polityk ocenił, że lista "prezentów Donalda Tuska wobec Putina i Kremla" jest bardzo długa – to m.in. zatrzymanie budowy Baltic Pipe, chęć przedłużenia kontraktu gazowego z Gazpromem do 2037 r. oraz umorzenie w 2010 r. 1 mld zł tej spółce.

Czytaj też:

Morawiecki uderza w Tuska. Przypomniał niewygodny fakt z przeszłościCzytaj też:

Platforma zaprezentowała swój program. Co konkretnie proponuje partia Tuska?