Prezydent Warszawy odniósł się do głośnych wypowiedzi prezesa PiS

Podczas poniedziałkowej konferencji Rafałowi Trzaskowskiemu towarzyszyła między innymi poseł Aleksandra Gajewska, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej w Warszawie.

W swoim wystąpieniu prezydent stolicy odniósł się do głośnych wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący PO przytoczył słowa Jarosława Kaczyńskiego z wrześniowego spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli. – Warszawa jest miastem bogatszym niż wiele stolic europejskich, ale dzieci z tego nie ma, dzietność jest mniejsza niż we wschodniej Polsce – mówił swego czasu lider Zjednoczonej Prawicy.

Trzaskowski odpowiada

– Słyszeliście państwo, że Jarosław Kaczyński popisywał się swoją wiedzą i, jak zwykle, posyłał w eter wiadomości nieprawdziwe? Współczynnik dzietności w Warszawie jest jednym z najwyższych w Polsce – stwierdził Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej. Polityk poinformował iż w Warszawie 1 700 dzieci urodziło się z pomocą metody in vitro.

– Wspieramy program in vitro w Warszawie. Ten projekt jest niezwykle istotny – oświadczył prezydent stolicy, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Głośna wypowiedź

Przypomnijmy, że podczas jednego ze spotkań z wyborcami w ramach akcji "Dobry rząd na trudne czasy" Jarosław Kaczyński oznajmił, że obecnie rodzi się "za mało dzieci", natomiast "jeśli utrzyma się taki stan, że kobiety do 25. roku życia piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie".

– Trzeba czasem powiedzieć otwarcie trochę gorzkich rzeczy. Jeżeli utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to, oczywiście, jeden krócej, drugi dłużej; to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa lat – mówił prezes PiS.

