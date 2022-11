"To jest skandal". Mocne słowa Trzaskowskiego

Od miesięcy nie ustaje spór między Komisją Europejską a polskim rządem ws. funduszy z KPO. Polska nadal nie otrzymała ani euro z przysługujących jej funduszy. Politycy PiS mówią, że Bruksela szantażuje Polskę ekonomicznie, a urzędnicy KE odpowiadają, że domagają się wdrożenia tzw. kamieni milowych.

Do sprawy unijnych funduszy odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

– Te pieniądze z KPO są absolutnie konieczne i to jest skandal, że tych pieniędzy od ponad roku nie ma. Dlatego że w momencie, kiedy cała UE inwestuje miliardy w te najważniejsze priorytety, które są przed nami, czyli choćby walka z ociepleniem klimatycznym, kwestii innowacyjności czy cyfrowej gospodarki, to Polska jest pozbawiona setek miliardów złotych – mówił polityk Platformy Obywatelskiej.

Trzaskowski podkreślił, że brak pieniędzy oznacza tragiczne konsekwencje dla państwa polskiego. – Oczywiście jeżeli tych pieniędzy nie będzie, to Polska będzie skazana przez PiS na rolę skansenu gospodarczego. W związku z tym te pieniądze są Polsce konieczne i miejmy nadzieję, że PiS przestanie oszukiwać KE i po prostu dojdzie do porozumienia – stwierdził Rafał Trzaskowski na briefingu prasowym.

– Te warunki są całkowicie jasne. Zostały choćby określone w orzeczeniach TSUE. Nie wiem do końca, co jeszcze można negocjować. Po prostu PiS musi się wywiązać ze swoich zobowiązań– dodał.

Kaczyński o KPO. "Stosujemy zasadę elastyczności"

W rozmowie z Polską Agencją Prasową, szef partii rządzącej był pytany o to, jak wyglądają negocjacje Warszawy z Brukselą. Przypomnijmy, że choć nasz Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez szefową KE na początku czerwca, to do tej pory Polska nie otrzymała ani jednego euro. Komisja domaga się realizacji kolejnych "kamieni milowych", w tym głębszych zmianą w sądownictwie, a także przyjęcia tzw. ustawy wiatrakowej.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (20,85 proc.).

"W negocjacjach z Brukselą stosujemy zasadę elastyczności" – powiedział prezes PiS w rozmowie z PAP. Stwierdził, że "jeśli mielibyśmy absolutną pewność, że pieniądze z KPO i z budżetu głównego do nas popłyną, to rozważylibyśmy pewne posunięcia". "Granicą jednak jest nasza konstytucja, której nie możemy złamać" – podsumował Jarosław Kaczyński.

