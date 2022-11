Minister klimatu: Pierwszy wniosek o środki z KPO jest przygotowywany

Polityk Prawa i Sprawiedliwości (Zjednoczonej Prawicy) wystąpiła w poniedziałek na konferencji prasowej w Szczecinie.

Pytana przez dziennikarzy o pieniądze z KPO, minister odpowiedziała, iż "wszyscy wiemy, że te środki powinny już do Polski wpłynąć".

Pierwszy wniosek

– Pierwszy wniosek o środki z Krajowego Planu Odbudowy jest przygotowywany. Mogę o tym mówić absolutnie odpowiedzialnie, bo sporo elementów tego wniosku to również nasz resort. Przed nami jeszcze nowelizacja ustawy 1OH, tak ja zapowiadaliśmy. Zaraz po ustawie gazowej ta ustawa znajdzie się w Sejmie. Pozostałe elementy, czy to związane ze stworzeniem funduszu gospodarki niskoemisyjnej, czy związane z gospodarką wodorową, są gotowe, więc jesteśmy przygotowani do otrzymania tych środków czy to częściowo, czy całkowicie z pierwszej, drugiej albo kolejnych transz – powiedziała Anna Moskwa.

– Jesteśmy przekonani, że po naszej stronie dokumentacja jest już gotowa. Mamy kontakt z innymi państwami europejskimi, które wdrażają KPO i składają pierwsze wnioski. Posiadamy od nich informacje, że poziom skomplikowania dokumentacji jest dosyć spory, mimo zapowiedzi, które Komisja Europejska czyniła na początku – stwierdziła szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dodając, iż odbyła rozmowy ze swoimi odpowiednikami z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy złożyli pierwsze wnioski o wypłaty pieniędzy w ramach Planu Odbudowy.

"Kamienie milowe"

Przypomnijmy, że polski rząd zgodził się wypełnić tzw. kamienie milowe (łącznie około 300 różnego rodzaju warunków), dzięki czemu Komisja Europejska zaakceptowała w czerwcu br. Krajowy Plan Odbudowy, opiewający na 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19.



Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Dokument miał zostać złożony do końca października, jednak termin nieco się przesunął.



