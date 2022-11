"PiS w stanie rozkładu". Zaskakujący wpis Tuska

Premier Mateusz Morawiecki i prezes partii Jarosław Kaczyński przekazali w poniedziałek, podczas wspólnej konferencji prasowej, że w czasach rządu Platformy Obywatelskiej i PSL doszło do wyraźnego zacieśniania więzi z Rosją Władimira Putina.

– Spotkaliśmy się dzisiaj, by przedstawić projekt ustawy, zamysł dotyczący powołania komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez rząd polski w latach 2007-2022. Ta sprawa stała się przedmiotem kontrowersji i dobrze by było, gdyby wszystkie sprawy z tym związane, wszystkie problemy zostały wyjaśnione – mówił lider PiS.

Prezes PiS podkreślił, że tymi działaniami zajmie się tym inny organ niż komisja śledcza. Jak zapewnił, do takiej komisji nie jest potrzebna ustawa. – Chodzi o coś, co będzie przypominać tę komisję, która zajmowała się reprywatyzacją w Warszawie - precyzował Kaczyński.

Wypowiedzi liderów Prawa i Sprawiedliwości skomentował były premier, Donald Tusk.

twitter

"Jeszcze coś ukradną, jeszcze będą kąsać, ale w powietrzu czuć już ten przykry zapach. PiS w stanie rozkładu" – napisał lider Platformy Obywatelskiej.

PiS na pierwszym miejscu, ale traci

Tymczasem jak wskazuje ostatni sondaż firmy Estymator, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość.

Na czele sondażu poparcia dla polskich ugrupowań politycznych znalazło się PiS (Zjednoczona Prawica) z wynikiem na poziomie 35,7 proc. Oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim badaniem firmy Estymator dla DoRzeczy.pl z 9-10 listopada 2022 roku. Taki wynik dałby PiS 201 miejsc w nowym Sejmie, czyli o 34 mniej niż w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z poparciem 28,4 proc. (wzrost o 0,7 pkt. proc.). Wynik oznacza 143 mandaty poselskie (więcej o 9). Podium zamyka zaś tym razem Lewica (Nowa Lewica, Razem), która może liczyć na 11,2 proc. głosów (bez zmian). Taki rezultat wyborczy dałby ugrupowaniu 45 miejsc w Sejmie (mniej o 4).

Na dalszych miejscach w badaniu znalazły się: Polska 2050 Szymona Hołowni – 10,4 proc. (- 0,2 pkt. proc.), co dałoby 44 mandaty; Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska) – 7,4 proc. (+ 0,6 pkt. proc.), co przekłada się na 22 mandaty (mniej o 8); Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej, Wolnościowcy) – 5,1 proc. (+ 0,3 pkt. proc.), co daje 4 mandaty (mniej o 7). Poza Sejmem znalazłaby się formacja Pawła Kukiza – Kukiz'15, którą w sondażu wskazało 1,5 proc. badanych (+ 0,1 pkt. proc.). Z kolei inne partie wybrało 0,3 proc. respondentów (- 0,2 pkt. proc.), co statystycznie składa się na jeden mandat poselski.