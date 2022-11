Czarzasty: To świństwo i machloje

Premier Mateusz Morawiecki i prezes partii Jarosław Kaczyński podczas wspólnej konferencji prasowej przekazali, że w czasach rządu Platformy Obywatelskiej i PSL doszło do wyraźnego zacieśniania więzi z Rosją Władimira Putina.

– Spotkaliśmy się dzisiaj, by przedstawić projekt ustawy, zamysł dotyczący powołania komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez rząd polski w latach 2007-2022. Ta sprawa stała się przedmiotem kontrowersji i dobrze by było, gdyby wszystkie sprawy z tym związane, wszystkie problemy zostały wyjaśnione – powiedział prezes PiS. Podkreślił, że tymi działaniami zajmie się tym inny organ niż komisja śledcza. Jak zapewnił, do takiej komisji nie jest potrzebna ustawa. – Chodzi o coś, co będzie przypominać tę komisję, która zajmowała się reprywatyzacją w Warszawie – doprecyzował Kaczyński.

Premier Morawiecki podkreślał natomiast, że Rosja prowadzi politykę imperialną, a od kiedy zaatakowała Krym, zaczęła prowadzić "pewne interesy". – Dochodziło do wątpliwych kontaktów i dla wszystkich jest jasne, że armia rosyjskich szpiegów wykonuje zadania, które są rozpisane przez – tłumaczył.

Czarzasty stawia sprawę jasno

O kwestię komisji został zapytany na antenie Polsat News jeden z liderów Lewicy.

– Lewica nie zagłosuje za powołaniem komisji weryfikacyjnej. Dlatego że to świństwo polityczne i machloje polityczne, a nie poważna rozmowa – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Wicemarszałek Sejmu dodał, że "Lewica razem z PO złożyła wniosek o komisję śledczą, ten wniosek leży". – On miał wyjaśnić wszystko to, co PiS chciał, żeby zostało wyjaśnione. PiS oczywiście się przestraszył i postanowił zrobić nową komisję, w której, po pierwsze, będzie sprawdzał tylko określone lata, a po drugie wniosek o komisję już jest jest – wyjaśnił Czarzasty.