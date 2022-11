Analiza: Spadająca inflacja w Europie wspiera kurs złotego

We wtorek złoty umacnia się do głównych walut. O godzinie 13:53 za euro trzeba było zapłacić 4,6762 zł, czyli o 1,1 gr mniej niż w poniedziałek na koniec dnia. Dolar taniał o 2,2 gr do 4,5105 zł, a szwajcarski frank o 3 gr i trzeba było za niego zapłacić 4,7455 zł.

Analizę przedstawił Marcin Kiepas z firmy Tickmill, cytowany przez ISBnews.pl.

Prognozy eksperta

W dalszej części tygodnia złoty może wykazywać tendencję do dalszego umocnienia, wspierany przede wszystkim przez pozytywne informacje napływające z głównych światowych gospodarek. Pierwsze takie informacje już się pojawiły. To odnotowany w listopadzie spadek inflacji w Hiszpanii i Niemczech, co może sugerować inflacyjny zwrot w całej Europie. To ożywi nadzieje na dalszy spadek inflacji w kolejnych miesiącach i mniejsze od dotychczas zakładanych podwyżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, a więc i mniejsze ryzyko recesji.

Jest duża szansa również na to, że nastroje na rynkach zdołają poprawić publikowane w drugiej połowie tygodnia dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane powinny pokazać, że obserwowane już od pewnego czasu hamowanie koniunktury gospodarczej odcisnęło piętno na rynku pracy. To samo w sobie jest wprawdzie złą informacją, ale oznacza też większą presję na spadek inflacji w USA, a więc finalnie na mniejsze podwyżki stóp procentowych przez Fed, co rynki finansowe powinno ucieszyć.

"Ta nieco pokrętna interpretacja danych trafi do kosza, jeżeli dane z rynku pracy będą dużo gorsze od prognoz. Wtedy inwestorzy nie będą już patrzyli na nie przez pryzmat decyzji Fed, ale będą obawiali się recesji w USA, co popsuje nastroje na rynkach, uderzając jednocześnie w złotego" – czytamy w komunikacie Tickmill.

Czytaj też:

Polacy spodziewają się, że w przyszłym roku zbiedniejąCzytaj też:

Co z podwyżkami stóp procentowych? Dąbrowski zabrał głos