Michniewicz: Cały świat czeka na ten pojedynek

Polska ma na razie 4 punkty i zajmuje pierwsze miejsce w grupie C. Pierwszy mecz z Meksykiem biało-czerwoni zremisowali 0:0, a drugi, z Arabią Saudyjską, wygrali 2:0 . Nic nie jest jeszcze pewne. Aby nasza reprezentacja awansowała do 1/8 piłkarskich Mistrzostw Świata, musi zremisować lub przynajmniej nie przegrać z Argentyną zbyt wysoko. Wiele zależy też od wyniku spotkania Meksyk-Arabia Saudyjska. Oba mecze rozpoczną się w środę o godz. 20.

– Cały świat, od kiedy zostaliśmy wylosowani w grupie, czeka na pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Są świetnymi piłkarzami – nie chcę wskazywać lepszego. To będzie przede wszystkim pojedynek Polski z Argentyną. Każdy z nich jest fantastycznym piłkarzem, ale o gustach się nie dyskutuje – powiedział na oficjalnej konferencji przed meczem z Argentyną selekcjoner Czesław Michniewicz.

– Jeśli chodzi o skład, to wiem, jaki mam w głowie na dziś, ale mamy jeszcze jeden trening przed sobą – wskazał.

Michniewicz: Szczęsny musi być na to gotowy

Trener zaznaczył, że jest zadowolony "ze sposobu, jak przeszliśmy te dwa mecze w defensywie". – Uniknęliśmy straty bramki, co jest bardzo ważne. Każda bramka, zwłaszcza w takich sytuacjach niegroźnych, boli i widać na tych mistrzostwach, jak zespoły bardzo ograniczają ryzyko na własnej połowie. Nie tylko my gramy z pominięciem drugiej linii. Trenerzy powtarzają, że czasu na przygotowania praktycznie nie było. Na pewno jestem zadowolony z postawy wszystkich zawodników, którzy grali. Zdaję sobie sprawę, że przeciwko Argentynie Wojtek Szczęsny musi być przygotowany na to, że ktoś tę bramkę strzeli – powiedział.

Michniewicz zaznacza, że choć Argentyna to rywal niezwykle trudny, polscy piłkarze zrobią wszystko, aby wynik meczu był korzystny i dawał naszej drużynie awans do kolejnego etapu turnieju.

