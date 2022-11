Wicemarszałek Sejmu o wypowiedzi Kaczyńskiego: Jest bardzo kuriozalna i niebezpieczna

Ostatnio prezes Prawa i Sprawiedliwości zarzucił Niemcom, że będą działały niezgodnie z polityką sojuszniczą. – Dotychczasowa postawa Niemiec nie daje podstaw do tego, by sądzić, że oni zdecydują się na to, by strzelać do rakiet rosyjskich – tłumaczył Jarosław Kaczyński. We wtorek w programie "Express Biedrzyckiej" w "Super Expressie" do słów lidera PiS odniósł się wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

"Bardzo kuriozalna, ale i niebezpieczna"

Zdaniem Zgorzelskiego, wypowiedź Kaczyńskiego na temat Niemiec "jest bardzo kuriozalna, ale i niebezpieczna". – Po pierwsze – ona psuje reputację Polski, i tak już nadwątloną w wymiarze międzynarodowym. Psuje reputację dlatego, że podważa wiarygodność sojusznika. Czy panu Kaczyńskiemu to się podoba, czy nie, Niemcy są naszym sojusznikiem, sąsiadem i partnerem w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że myśmy przystępowali do Unii Europejskiej, a nie Unia Europejska wtargnęła do nas, jak by chciał pan Jarosław Kaczyński – powiedział polityk ludowców. – W tej Unii, do której przystępowaliśmy, były Niemcy. Kto najbardziej ze wszystkich premierów pogłębił integrację europejską? Premier Morawiecki. Więc oni w PiS-ie co innego robią, co innego mówią – dodał.

Według wicemarszałka, "skala niebezpieczeństwa to jest także wspomniana reputacja". – Reputacja to bardzo ważna waluta w wymiarze międzynarodowym, bo albo jest się wiarygodnym, albo nie. Jeżeli podważa się wiarygodność sojusznika (...), to podważa się swoje miejsce w strukturze Unii Europejskiej i NATO – stwierdził Zgorzelski.

– Unia Europejska to strefa bezpieczeństwa i rozwoju, a NATO to jest strefa bezpieczeństwa osobistego mojego, pani, pani dzieci i moich wnuków – zwrócił się do prowadzącej program wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL.

