"Tak bardzo kochamy w Hiszpanii Polskę...". Wystąpienie Morawieckiego z liderem partii Vox

W opublikowanym we wtorek na Facebooku nagraniu Mateusz Morawiecki i Salvador Abascal odnieśli się do występów reprezentacji Polski i Hiszpanii w fazie grupowej finałów piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze.

"Aż do finału"

– Drogi Santiago, jesteśmy w momencie, gdzie i Polska, i Hiszpania są na pierwszych miejscach w swojej grupie. Bardzo mocno życzę Hiszpanii i Polsce, żeby spotkały się w jakimś momencie, ale jestem przekonany, że nasza bardzo dobra, żelazna defensywa i kontratak z Robertem Lewandowskim będą nie do pokonania – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Vamos Hiszpana, ale nie tak bardzo mocno vamos, żeby pokonać Polskę. Liczę na to, że się spotkamy, ale to my przejdziemy dalej – dodał szef polskiego rządu.

– Jest prawdziwą przyjemnością dzielić pozycję lidera z tak ważnym krajem jak Polska. Tak bardzo kochamy w Hiszpanii Polskę, że będziemy jej kibicować aż do samego finału. "Polska gola", aż do czasu starcia z Hiszpanią w finale – oznajmił Salvador Abascal, lider hiszpańskiej partii Vox. – Ale pozostaniemy przyjaciółmi – podkreślił polityk.

Lider Vox w Polsce

Santiago Abascal przybył w poniedziałek do Warszawy, gdzie spotkał się z politykami Prawa i Sprawiedliwości. O spotkaniu prawicowych polityków poinformowano na profilu PiS w mediach społecznościowych. Abascal oraz hiszpańscy europosłowie spotkali się z: prezesem Jarosławem Kaczyńskim, sekretarzem partii Krzysztofem Sobolewskim, szefem sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosławem Foglem oraz wiceministrem spraw zagranicznych Piotrem Wawrzykiem.

Wśród tematów poruszonych na spotkaniu znaleźli się kwestie współpracy ugrupowań oraz bezpieczeństwo. Politycy rozmawiali też o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, które odbędą się zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii.

