"Toksyczność i wrogość". Zacharowa o relacji Rosji z USA

"We wszystkich obszarach odnotowujemy najwyższy poziom toksyczności i wrogości ze strony Waszyngtonu. W ramach totalnej wojny hybrydowej rozpętanej przeciwko nam prawie każdy krok USA w kierunku Rosji jest podporządkowany patologicznej chęci wyrządzenia szkody naszemu krajowi, gdziekolwiek to możliwe" – napisała we wtorek Maria Zacharowa na komunikatorze Telegram. Na wpis powołał się portal Wyborcza.pl.

Rzecznik prasowy rosyjskiego MSZ miała tym samym odnieść się do kwestii przełożenia rozmów na linii Moskwa – Waszyngton. Zgodnie z doniesieniami światowych mediów, Rosja wycofała się z negocjacji w sprawie broni nuklearnej z urzędnikami USA, które były zaplanowane w tym tygodniu w Kairze, stolicy Egiptu.

Bezpośrednia linia Moskwa – Waszyngton

Linia komunikacyjna między przedstawicielami sił zbrojnych USA i Rosji została użyta dotychczas tylko raz – podała w ostatni poniedziałek agencja prasowa Reuters. Specjalna linia została stworzona, kiedy Władimir Putin zdecydował się zaatakować Ukrainę.

Wypowiadający się anonimowo urzędnik potwierdził, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na zainicjowanie kontaktu za pośrednictwem "linii dekonfliktowej", aby przekazać Moskwie swoje zaniepokojenie operacjami wojskowymi Rosji w pobliżu infrastruktury krytycznej Ukrainy. Dziennikarzom nie udało się ustalić, kiedy doszło do tego kontaktu i które konkretnie działania Kremla wywołały taką reakcję władz w Waszyngtonie. Informatorzy odmówili podania szczegółów w tym zakresie. Niemniej, twierdzą, iż nie chodziło o sytuację z 15 listopada, kiedy to pociski rosyjskiej produkcji spadły na terytorium Polski. Tematem rozmowy – według mediów – najprawdopodobniej była sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

