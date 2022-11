Morawiecki: Utworzymy 500 tysięcy nowych miejsc pracy

– Wiemy doskonale wszyscy, że dzieci są największym skarbem rodziców, ale powinny być i są też największym skarbem dla państwa polskiego i tak właśnie jest – powiedział premier Mateusz Morawiecki, dodając, że aby nie był to tylko "pusty slogan", to polityka prospołeczna musi iść "w ślad za tym hasłem".

– Wbrew różnego rodzaju ośmieszaniu naszej polityki rodzinnej, społecznej przez elity liberalne, kontynuujemy nasz program 500+, bo wiemy jakim jest on wsparciem, także tutaj w Pilawie, ale kontynuujemy nasze inne programy, jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Maluch Plus czy dopłata do miejsc w żłobku dla rodziców – mówił szef rządu na briefingu prasowym w Pilawie.

Morawiecki: Przywróciliśmy godność ludzi w wymiarze społecznym

W dalszej części wypowiedzi premier stwierdził, że jego ugrupowanie "przywróciło godność ludzi" w wymiarze społecznym oraz na rynku pracy. – Dużo bardziej godne wynagrodzenia, wystarczy sobie porównać. Następnie tworzenie miejsc, przypomnijcie sobie drogie panie, te minimalne wynagrodzenia sprzed 8 lat, tamto bezrobocie, tamtego premiera polskiego bezrobocia – mówił.

Premier przekonywał, że państwo ma pomagać w utworzeniu żłobków, w ich utrzymaniu, a także wsparciu młodych rodziców. – Zrobimy wszystko, aby kobiety mogły się rozwijać. To jest jedno z podstawowych działań w naszej polityce społecznej i z tej drogi nie zejdziemy. W najbliższych 3 latach utworzymy 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i 500 tysięcy nowych miejsc pracy. To jest w naszym planie – zapewniał.

Niskie bezrobocie w Polsce

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało na początku listopada najnowsze dane, których wynika, że stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku 5,1 proc., czyli tyle samo, co we wrześniu. Także z danych Eurostatu wynika, że Polska notuje niskie bezrobocie. Minister Marlena Maląg zwróciła uwagę, że ciężka sytuacja gospodarcza nad Wisłą nie przekłada się na rynek pracy.

– Dane pokazują, że mimo iż mamy trudny czas, nie przekłada się to na rynek pracy. Mamy stopę bezrobocia na poziomie 5,1 proc. Spadła liczba osób bezrobotnych do niespełna 800 tys.– powiedziała minister rodziny i polityki społecznej w rozmowie z TVP Info.

