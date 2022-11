Rosyjscy analitycy: Putin jest bezbronny i zdesperowany. To niebezpieczne

Agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Nie powiodły się plany Kremla, aby w ciągu kilku dni podbić Kijów i umieścić w stolicy kontrolowany przez siebie, marionetkowy rząd. Dzięki powszechnej mobilizacji społecznej oraz stałym dostawom uzbrojenia z Zachodu, w tym z Polski, Ukraina wciąż walczą. Co więcej, odnosi sukcesy, takie jak m.in. wyparcie Rosjan z Chersonia. Z drugiej strony Rosja nie odpuszcza i regularnie przeprowadza zmasowane ataki rakietow e.

– Władimir Putin traci poparcie na Kremlu wraz z postępem wojny – uważają analitycy, cytowani przez amerykańską sieć CNBC. Otoczenie Putina jest zawiedzione brakiem wyraźnych sukcesów. To sprawia, że sam prezydent – według rozmówców CNBC – nie ma szanse na kolejne, długie lata władzy.

— Oczywiście, jeśli wyobrazimy sobie, że Zełenski mówi: "OK, musimy skapitulować, podpisujemy wszystkie żądania Rosji", to w tym przypadku możemy powiedzieć, że Putin ma niewielką szansę na przywrócenie przywództwa wewnątrz Rosji, ale tak się nie stanie — powiedziała CNBC Tatiana Stanowaja, ekspertka w think-tanku Carnegie Endowment for International Peace.

"Ludzie rozważają przegraną"

Według rosyjskich analityków politycznych ewentualna porażka Rosji będzie katastrofą dla Putina i Kremla. Agresja wobec Ukrainy sprawiła, że świat zachodni niemal całkowicie odizolował się od Rosji politycznie oraz gospodarczo. — Od września widzę wiele zmian w Rosji i wiele obaw — powiedziała CNBC Tatiana Stanowaja. — Po raz pierwszy od wybuchu wojny ludzie zaczynają rozważać najgorszy scenariusz, że Rosja może przegrać i nie widzą, jak Rosja mogłaby wyjść z tego konfliktu bez strat — dodała.

Prokremlowscy komentatorzy wojskowi nie chcą krytykował przywódcy publicznie, lecz są gotowi robić to anonimowo. — Putin desperacko pragnie nie przegrać. Przegrana nie jest dla niego opcją — powiedział ekspert od spraw międzynarodowych i pracownik naukowy, mieszkający wcześniej w Petersburgu. CNCB wskazuje, że inni uważają, iż Władimir Putin źle ocenił międzynarodowe poparcie dla udziału Ukrainy w wojnie i zaczął wydawać się coraz bardziej omylny.

– Jest bardziej bezbronny niż kiedykolwiek. Każdy krok czyni go coraz bardziej bezbronnym. W rzeczywistości na dłuższą metę nie widzę scenariusza, w którym mógłby być zwycięzcą. Nie ma scenariusza, w którym mógłby wygrać. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że jest politycznie skazany na zagładę – zaznacza Tatiana Stanowaja.

