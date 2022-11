Konfederacja: Morawiecki i Tusk przed TS. Powinni siedzieć w jednej celi

Ugrupowanie rozpoczęło zbieranie podpisów w celu postawienia przed Trybunałem Stanu Donalda Tuska, szefa rządu w czasie koalicji PO-PSL oraz premiera Mateusza Morawieckiego

Przedstawiciele Konfederacji uzasadnili swoje stanowisko Podczas zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej. Głos zabrał m.in. poseł Robert Winnicki.

Konfederacja: Tusk przed Trybunał Stanu

– Trybunał Stanu to instytucja, która w Polsce jest niestety niewykorzystywana, niestety, ponieważ są ci, którzy powinni przed nim stanąć. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod dwoma wnioskami o Trybunał Stanu dla premierów Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego. Z jakiego powodu? Ci dwaj ludzie, ci dwaj premierzy, ci politycy, są odpowiedzialni za dewastację polskiej energetyki, polskiego górnictwa, polskiego bezpieczeństwa energetycznego, węglowego – wyjaśnił.

– Mateusz Morawiecki i Donald Tusk to premierzy, którzy rządzili w czasie, kiedy podejmowano decyzje o likwidacji kopalń. To premierzy, którzy, jak Donald Tusk, zgodzili się na niekorzystne rozwiązania pakietu klimatycznego –powiedział prezes Ruchu Narodowego.

Winnicki: Morawiecki to kontynuacja likwidacji kopalń

Winnicki powiedział, że Morawiecki i Tusk są odpowiedzialni za obecny kryzys energetyczny, ponieważ podjęli szereg niekorzystnych decyzji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tusk zdaniem Konfederacji zgodził się na rozpoczęcie realizacji unijnej agendy klimatycznej oraz zainicjował likwidację kopalń. Morawiecki z kolei kontynuował tę praktykę.

– Przypomnijmy. Podpisanie dla Polski szkodliwego pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, czyli zgody na zmniejszenie emisji do 2020 roku o 20%, to jest odpowiedzialność Donalda Tuska. Również rozpoczęcie procesu likwidacji kopalni. Jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego, to drugi wniosek, który posiadamy i pod którym będziemy zbierać podpisy o Trybunał Stanu dla tego polityka, to kontynuacja likwidacji kopalń. W sumie czternaście zlikwidowanych kopalń w ostatnich latach i kryzys energetyczny, którego dziś doświadczamy, kryzys węglowy, ale również wyrażenie zgody na politykę klimatyczną Unii Europejskiej – mówił Robert Winnicki.

– Względy prawne decydują, że musimy zbierać podpisy na dwóch różnych formularzach, pod dwoma różnymi wnioskami, ale spokojnie obaj panowie powinni siedzieć w tej samej celi za to, co zrobili z polskim bezpieczeństwem energetycznym. Za to, jakie rachunki fundują polskim rodzinom, za to, w jaki sposób dewastują i poddają pod dyktando Brukseli polską przyszłość, przemysł i gospodarkę – powiedział Winnicki.

