"Ukraina oczekuje pomocy". Zełenski mocno do przywódcy obcego państwa

Wołodymyr Zełenski oczekuje, że Izrael udzieli Ukrainie pomocy, w szczególności w zakresie przekazania sprzętu przeciwlotniczego. Ukraiński przywódca powiedział to podczas The New York Times DealBook Summit, odpowiadając na pytania dotyczące negocjacji z Izraelem w sprawie udzielenia Ukrainie pomocy wojskowej.

– Odbyłem jedną rozmowę z Benjaminem Netanjahu, odkąd został premierem Izraela. To znaczy został ponownie. I co mogę powiedzieć? Nie możemy się doczekać wsparcia Izraela dla naszego państwa. Rzeczywiście, Netanjahu chce, tak jak jego koledzy przed nim, zachować równowagę między Ukrainą a Rosją w tej wojnie – powiedział Zełenski.

Apel Zełenskiego

Podkreślił, że przeciwko Ukrainie użyto już 550 irańskich dronów.

– A on [Netanjahu - przyp. red] wie o tym bardzo dobrze, zna wszystkie szczegóły. I na pewno może pomóc, jeśli chodzi o systemy obrony powietrznej. Tu nie ma nic [niebezpiecznego dla Izraela - przyp. red.], bo to nie jest broń, która atakuje Federację Rosyjską – stwierdził ukraiński prezydent.

Zełenski podkreślił, że w obecnej sytuacji nie trzeba szukać kompromisów, bo chodzi o ochronę ludzkiego życia.

– Jeśli chce tylko zachować swoje osobiste relacje z prezydentem Putinem, to może iść w tym kierunku. A jeśli chce zachować historyczne stosunki Izraela i społeczeństw ukraińskiego, to wydaje mi się, że powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby uratować więcej ludzi. To jest moja osobista opinia – powiedział prezydent Ukrainy.

Izrael wobec wojny

Były premier Izraela Benjamin Netanjahu wygrał wybory parlamentarne w kraju, które odbyły się 1 listopada 2022 roku.

Netanjahu, który spędził ponad 15 lat (najdłużej w historii Izraela) jako szef rządu, w czasie kampanii wyborczej obiecywał w przypadku powrotu do władzy dokonać przeglądu kwestii zaopatrzenia Ukrainy w broń. Do tej pory Izrael kategorycznie trzyma się od tego z daleka, by nie drażnić Rosji.

Izrael przez długi czas wstrzymywał się od udzielania Ukrainie pomocy wojskowej, ograniczając ją jedynie do pomocy humanitarnej. Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy Iran zaczął dostarczać Rosji drony bojowe.

