PSL poprze projekt PiS. W tej sprawie padła jasna deklaracja

Czytaj też:

Platforma zaprezentowała swój program. Co konkretnie proponuje partia Tuska?W Sejmie trwa posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Odnawialnej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Wydarzenie jest w praktyce organizowane przez polityków PSL.

– To duże wydarzenie, jak premier wraz z ministrem konstytucyjnym właściwym do sprawy przychodzi na posiedzenie zespołu parlamentarnego. To się nie zdarza zbyt często. To dla nas duży zaszczyt i nadzieja, że zielona strona mocy uzyska mocne wsparcie w sprawie odblokowania wiatraków, biogazowni – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz na posiedzeniu.

twitter

Lider PSL podkreślił, że jego ugrupowanie od miesięcy składa projekty o odblokowanie właśnie energetyki wiatrowej. – Z nadzieją patrzyliśmy na projekt rządowy, ale tu mamy wątpliwości, czy rząd jest w stanie prowadzić spójną politykę energetyczną, skoro wiceminister klimatu kontestuje odejście od zasady 10H. My jesteśmy w stanie zagłosować za ustawą rządową w tym zakresie. Chcielibyśmy za nią głosować jak najszybciej, choć nasza jest z natury rzeczy idąca dalej, czyli bardziej zielona i lepsza tym względzie– stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

PSL za "projektami długoterminowymi"

Polityk zwrócił się też z prośbą do premiera o wyłączenie ze sporu politycznego bezpieczeństwa narodowego. – To się w jakiś sposób udaje, na radach bezpieczeństwa, w wielu miejscach. Ale również bezpieczeństwa energetycznego, w obliczu tych zagrożeń zewnętrznych, z którymi mamy do czynienia, które są obecne i bezpieczeństwa żywnościowego– kontynuował.

– My też jesteśmy zainteresowani, żeby popierać projekty długoterminowe, takie jak budowa elektrowni atomowej w Polsce. Bo on nie zakończy się za rządów trwania tej kadencji parlamentu, tylko to projekty na dekady, więc uważamy, że tutaj powinno być wspólne stanowisko rządu i opozycji dotyczące kontynuacji tych projektów. My jako klub KP, PSL deklarujemy że chcemy te projekty kontynuować, ale chcemy trochę więcej o nich wiedzieć – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Dystrybucja węgla. Wiceminister: Dostosujemy się do możliwości finansowych Polaków