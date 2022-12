Lewica ma propozycję dla PiS: Możemy głosować tak, żeby Kaczyński się cieszył

Nie cichną konflikty wewnątrz Zjednoczonej Prawicy w kontekście relacji z Unią Europejską.W środę, w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce wiceminister Jacek Ozdoba (Solidarna Polska) krytykował działania rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceminister zapytany o całościową ocenę działalności szefa rządu stwierdził: "Od momentu, kiedy premierem nie jest premier Beata Szydło, mamy pasmo porażek".

Gawkowski: Tam nie ma chemii

Sytuację w obozie Zjednoczonej Prawicy komentuje Krzysztof Gawkowski z Lewicy. – Wczoraj wszyscy z obozu Zjednoczonej Prawicy patrzyli na siebie krzywo w Sejmie. A już na pewno ci z PiS-u na tych od Ziobry – stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.

– Widać było, że jest źle. Tam nie ma już chemii, skończyła się dobra relacja. Problem jest rzeczywiście duży. Co jest głównym sprawstwem tego, co się dzieje? Pieniądze z Unii Europejskiej. Chodzi o to, że Ziobro mówi, że nie można przyjmować pieniędzy z Unii za cenę ustąpienia w wymiarze sprawiedliwości. Widać, że PiS może by chciał, ale boi się, że nie będzie miał większości sejmowej – kontynuował Gawkowski.

Polityk Lewicy wskazał, że "nawet Orban się cofa", podczas gdy Polska twardo obstaje przy swojej polityce. Poseł wskazał, że Polacy "kompletnie nie wiedzą", o co toczy się spór. – A toczymy o fundamentalną rzecz: czy wymiar sprawiedliwości jest polityczny, czy demokratyczny – mówił szef klubu Lewicy.

Lewica wesprze Kaczyńskiego przeciwko Ziobrze

Jednocześnie Gawkowski zapowiedział, że jego partia jest gotowa wesprzeć Jarosława Kaczyńskiego w sporze z Solidarną Polską.

– Mogę złożyć deklarację. Jeżeli PiS wyrzuci Ziobrę z rządu, to Lewica zagłosuje za likwidacją Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Za cenę pieniędzy z Unii Europejskiej jesteśmy w stanie głosować tak, żeby Kaczyński cieszył się, że Ziobry nie ma. Jak będzie Izba Odpowiedzialności Zawodowej, to nie będzie pieniędzy z Unii Europejskiej. Byliśmy w Brukseli, na czele delegacji stał Robert Biedroń, i rozmawialiśmy z czterema komisarzami. Zadeklarowaliśmy, że będziemy wspierać działania rządu, by spełnić kamienie milowe. Nie widzę tu sporu politycznego. Jeżeli Kaczyński przyjdzie i powie, że ma problem z Ziobrą, chce go wyrzucić i tworzy rząd mniejszościowy w zamian za pieniądze z Unii, to niech walczy, ale będą pieniądze dla Polski. Będzie mniejsza inflacja, mniejsza drożyzna, będą tańsze święta, jest szansa, że kredyty hipoteczne będą tańsze – zapewniał Krzysztof Gawkowski.

