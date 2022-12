Kaczyński powiedział, co będzie oznaczać przegrana PiS w wyborach

Jarosław Kaczyński wziął dzisiaj udział w konwencji programowej Partii Republikańskiej, gdzie opowiadał o nadchodzących wyborach oraz wyzwaniach stojących przed Zjednoczoną Prawicą.

Kaczyński: Musimy wykazać najwyższą determinację

– Zawsze wielka, pozytywna zmiana jest w interesie większości, ale historia i to nie tylko Polski, układa się zwykle tak, że jest także mniejszość zainteresowana utrzymaniem tego, co było. Żeby było tak jak było. To, można powiedzieć, hasło, które co prawda sformułowane zostało w naszym kraju i to nie przez polityka, a przez skądinąd wybitną panią reżyser, ale ono w jakieś mierze ma charakter uniwersalny, odnoszący się zawsze do tej dialektyki między zmianą, wielką pozytywną zmianą, a tymi, którzy chcą bronić czegoś, co było co prawda złe, przynajmniej złe dla większości, ale jednocześnie wygodne, dobre, bardzo dobre, korzystne, pożyteczne dla mniejszości – stwierdził prezes PiS.

Jak przekonywał prezes Kaczyński owa mniejszość ma silne wsparcie ze strony państw, które są sojusznikami Polski, ale często "wychodzą poza tę formułę, która jest do przyjęcia nawet w najbliższym sojuszu". – Chcą co najmniej współdecydować, jeśli nie decydować o naszych wewnętrznych sprawach. Tego rodzaju postawa czyni nasze przedsięwzięcie jeszcze trudniejszym i musimy wykazać tutaj naprawdę najwyższą determinację – mówił polityk.

Zwycięstwo PiS jest możliwe?

– I trzeba sobie jasno powiedzieć: trudna służba, bo przed nami momenty, które będą decydować. Decydować o tym, czy droga, którą wybraliśmy, będzie kontynuowana, czy też nastąpi załamanie. Oczywiście historia trwa, nigdy się nie kończy, nigdy nie jest tak, żeby coś załamywało się, zmieniało raz na zawsze. Ale jest wysoce możliwe, że nasza przegrana w wyborach parlamentarnych będzie początkiem bardzo trudnego, złego, jeszcze jednego złego okresu w naszych dziejach. Dlatego naszym zadaniem, któremu musimy poświęcić wszystkie siły, które musimy realizować wbrew wszystkiemu i często własnym kosztem, jest pokonanie tych, którzy próbują się temu wielkiemu projektowi przeciwstawić – przekonywał zebranych.

Kaczyński podkreślił, że zwycięstwo wyborcze jest możliwe będzie tylko dzięki ciężkiej pracy.

Czytaj też:

Na jakie poparcie może realnie liczyć PiS? Wyciekły wyniki tajnego sondażuCzytaj też:

Lewica ma propozycję dla PiS: Możemy głosować tak, żeby Kaczyński się cieszył