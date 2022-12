Są konkrety, zbliża się koniec pobytu w zamrażarce i popularny Kura dostanie nowe stanowisko – pana od cyfryzacji.

Na tym właściwie można uznać niedoszłą wielką rekonstrukcję rządu za zakończoną. Miało być wiele zmian, a skończyło się na tym, że Mateuszowi nie udało się zdymisjonować Sasina, przeciwnikom Mateusza zaś nie udało się zdymisjonować Mateusza. Wychodzi na to, że jedyną ofiarą całego zamieszania został nieborak Michał Dworczyk.

Ŕpropos Sasina. Czy wiecie, co to jest PRdsSIZSzUSP? Nic łatwiejszego, to nowy skrót nowej funkcji. Objął ją Jan Kanthak z SolPola. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznych Inwestycji Zagranicznych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa. Uważamy, że nazwa jest za krótka. Sugerujemy rozszerzenie o brakujący człon: „nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych pod wodzą Ministra i Wicepremiera Jacka Sasina”. To będzie PRdsSIZSzUSPnpMAPpwMiWJS. O wiele łatwiej zapamiętać.