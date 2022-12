Polska w 1/8 mundialu, Niemcy sprzedają kradziony obraz, zerowy VAT na żywność. Podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Oto najbardziej znaczące wydarzenia w Polsce i na świecie w minionym tygodniu według redakcji portalu DoRzeczy.pl.

Polska wychodzi z grupy na mundialu

Piłkarska reprezentacja Polski w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata 2022 w Katarze przegrała 0:2 z Argentyną, ale awansowała do 1/8 finału.

Styl gry Polaków pozostawiał wiele do życzenia, niemniej drużyna Czesława Michniewicza awansowała do najlepszej 16 turnieju. Ostatni raz nasza reprezentacja dokonała tego 36 lat temu, czyli podczas mistrzostw świata w 1986 roku. W niedzielę biało-czerwoni zmierzą się z Francją.

Niemcy sprzedają ukradziony Polsce obraz

W ofercie niemieckiego domu aukcyjnego Grisebach odnaleziono akwarelę Wassilego Kandinskiego "Kompozycja" skradzioną ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 14 czerwca 1984 r. Pomimo działań podjętych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasadę RP w Berlinie dzieło zostało wystawione na sprzedaż. Konsul RP w Berlinie Marcin Król poinformował w czwartek wieczorem, że obraz został sprzedany za 310 tys. euro.

Do sprawy odniósł się szef rządu. "Spośród dziesiątek tysięcy dzieł sztuki zrabowanych i wywiezionych w czasie wojny do Niemiec, zdecydowana większość do dzisiaj nie została zwrócona Polsce. Jeszcze bardziej szokujące są doniesienia o próbie sprzedaży akwareli Wassilego Kandinskiego na aukcji w Berlinie – pomimo, że sytuacja prawna tego dzieła jest jasna: zostało one skradzione z MNW w 1984 roku" – zauważa premier we wpisie na Facebooku.

Spór wokół Patriotów

Po tym, jak 15 listopada w Przewodowie doszło do wybuchu rakiety i śmierci dwóch osób, niemiecka minister obrony Christine Lambrecht zaoferowała Polsce wsparcie w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej systemami przeciwrakietowymi Patriot. Szef MON Mariusz Błaszczak najpierw oświadczył, że z satysfakcją przyjął ofertę Berlina i że zaproponuje, by Patrioty stanęły przy granicy z Ukrainą. Jednak dwa dni później minister zmienił zdanie, informując, że proponowane Polsce systemy Niemcy powinny przekazać Ukrainie.

– Zaczęliśmy rozmowy o Patriotach z Niemcami – poinformował szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. – Wspieramy polski pomysł, by rozmieścić Patrioty na Ukrainie, bo to jest najlepszy sposób, by chronić nie tylko Ukrainę, ale też Polskę i inne europejskie, i natowskie kraje – powiedział Kułeba w rozmowie z Polsat News.

Dodał, że Ukraina rozmawia już na ten temat z Niemcami i Stanami Zjednoczonymi, bo do nich należy technologia Patriot.

Absurdalna decyzja sądu w sprawie Sikorski kontra Kaczyński

Zapadło rozstrzygnięcie sądu w sprawie Radosława Sikorskiego przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu.

"Sąd nieprawomocnie przyznał Radosławowi Sikorskiemu od Jarosława Kaczyńskiego kwotę 708.480 zł na pokrycie kosztów opublikowania przeprosin w serwisie Onet"– poinformował w mediach społecznościowych mecenas Jacek Dubois. "Jarosław Kaczyński musi przeprosić na podstawie prawomocnego wyroku" – dodał.

PiS złożyło ustawę ws. komisji badającej rosyjskie wpływy w energetyce

Posłowie PiS złożyli w czwartek do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który zakłada powołanie komisji badającej rosyjskie wpływy w energetyce. Komisja będzie funkcjonowała przy Kancelarii Premiera. W jej skład będzie wchodziło 9 członków powoływanych przez Sejm. Przewodniczącego tej komisji wyznaczy premier. W skład komisji mogą wchodzić posłowie i osoby spoza parlamentu.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaznaczył, że dzisiaj mierzymy się z trudną sytuacją energetyczną. – To z czegoś wynika. Jakieś decyzje zapadały w przeszłości i one rezonują do dziś. Wszelkie aspekty dot. podejmowania tych decyzji będzie wyjaśniała komisja – wskazał.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

TOP 5 portalu DoRzeczy.pl

1. "Ukraina już przegrała tę wojnę"

2. Ultimatum Scholza. Niemcy zgodzą się na rozszerzenie UE pod jednym warunkiem

3. Kijów gra Warszawie na nosie

4. Kolejny kraj na celowniku Putina. "Wkroczy na drogę Ukrainy"

5. Upadek rodu Stuhrów