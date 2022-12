Maska niewidka

Zanim omówię to cudo, zacznę od cudu mniejszego. Otóż to dzięki temu wynalazkowi można się było oficjalnie dowiedzieć rzeczy do tej pory niesłychanych. Autorzy maseczki niewidki przy okazji uzasadnili potrzebę niewidzialności maseczki, a właściwie wskazali na szkodliwość dotychczas używanych maseczek widzialnych.

I kiedyś nie było do pomyślenia, by przeczytać oficjalnie następujące wady maseczek: „Szkodliwe skutki psychologiczne, takie jak ograniczenie identyfikacji twarzy i rozpoznawania emocji, utrudnianie ludziom zrozumienia, co mówią ci, którzy je noszą. Noszenie masek przez cały dzień pracy skutkuje również brakiem koncentracji, a także mniejszą uwagą i cierpliwością w wielu zawodach. Zmniejsza się również fizjologiczna komunikacja ustna, a także pojawiają się bóle głowy i problemy skórne”.