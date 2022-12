Michniewicz: Szukałem i nie znalazłem słabych stron u Francuzów

Mimo przegranej z Argentyną 0:2 w ostatnim meczu grupowym, Polacy awansowali do fazy pucharowej mistrzostw świata 2022 w Katarze. Ostatni raz ta sztuka udała się "biało-czerwonym" w 1986 roku w Meksyku.

Mieszane uczucia budzi styl gry podopiecznych trenera Czesława Michniewicza. Eksperci wytykają Polakom brak pomysłu, wiele strat oraz zbyt łatwe pozbywanie się piłki. Selekcjoner reprezentacji zabrał głos w tej sprawie na sobotniej konferencji prasowej przed meczem z Francją w ramach 1/8 finału mundialu.

"Jedyna statystyka, jaka się dla mnie liczy"

– Jedyna statystyka, jaka się dla mnie liczy, to wynik i tabela. Inne nie istnieją – powiedział Czesław Michniewicz, zapytany o statystyki dotyczące liczby podań oraz posiadanie piłki w spotkaniu z Argentyną.

– Szukałem i nie znalazłem słabych stron u Francuzów. Myślę, że Francja jest na podobnym poziomie co Argentyna, ale ma jeszcze więcej indywidualności. To będzie inny mecz, bo inne napięcia towarzyszą rywalizacji w grupie, gdzie celem nadrzędnym jest awans do kolejnej fazy. Teraz to już być albo nie być na mistrzostwach – ocenił selekcjoner reprezentacji Polski, cytowany przez portal Wyborcza.pl. Szkoleniowiec stwierdził, iż jego zespół zrobi wszystko, by strzelić gola w starciu z drużyną Francji. Zwrócił także uwagę na to, że "trójkolorowi" przegrali już na turnieju w Katarze – z Tunezją.

– Problemem w naszych spotkaniach było to, że w łatwych sytuacjach graliśmy trudne podania. Tymczasem napastnika trzeba podprowadzić w okolice pola karnego rywala, z połowy boiska przecież gola nie strzeli. Gdy w meczu z Arabią Saudyjską to robiliśmy, mieliśmy sytuacje. A Argentyna nam na to nie pozwoliła (...). Francja będzie dyktowała warunki w tym meczu, trudno będzie wyjść spod tego pressingu. Ale gola po ładnej akcji strzeliła jej Australia, gola ze stałego fragmentu gry strzeliła Dania. To dla nas wskazówka – oznajmił Michniewicz.

W sobotę na konferencji prasowej reprezentacji Polski w Katarze wystąpili też pomocnik Piotr Zieliński oraz napastnik Arkadiusz Milik.

