Błaszczak: Kiedy prezydentem był Kaczyński, Polska przygotowywała się do trudnych czasów

W sobotę na antenie Programu 1. Polskiego Radia Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin i Elżbieta Jakubiak opowiadali o polityce prezydenta Lecha Kaczyńskiego w obszarze obronności Polski.

– Kiedy rządziło Prawo Sprawiedliwość, a prezydentem Rzeczpospolitej był śp. prof. Lech Kaczyński, to Polska przygotowywała się do tych trudnych czasów. Ale kiedy w 2007 roku do władzy doszła koalicja PO – PSL, to zaprzeczyła tym wszystkim sprawom, które podnoszono – powiedział wicepremier i minister obrony narodowej. – Wymiernym dowodem takich działań, które były skierowane w dosłownie odwrotnym kierunku, była likwidacja jednostek wojskowych – dodał.

Polityka prezydenta Kaczyńskiego

W radiowej "Jedynce" Mariusz Błaszczak podkreślił, że "prezydent Kaczyński przestrzegał przed odbudową imperium rosyjskiego". – Lech Kaczyński był erudytą, człowiekiem, który przytaczał przykłady historyczne. Z tych przykładów wynikało wprost, że jeżeli świat zachodni okaże słabość, to Rosja wypełni tę lukę. Tak się stało – mówił. – Tylko poprzez odstraszanie nie dopuścimy do tego, by imperialne ambicje Rosji rozlały się na Polskę – zaznaczył szef MON.

Natomiast wicepremier Jacek Sasin ocenił, jaki stosunek do Władimira Putina miał Lech Kaczyński. W jego odczuciu, zmarły prezydent był "jednym z niewielu, a być może jedynym politykiem w takim wymiarze, który nie dał się Putinowi oszukać w żadnym momencie". Jego zdaniem bowiem, "Putinowi udało się oszukać zdecydowaną większość światowych przywódców, którzy uwierzyli, że Rosja jest normalnym, demokratycznym państwem, a Putin jest normalnym, demokratycznym przywódcą". – Putin nigdy nie ukrywał, że nie pogodził się ze zmianami, jakie zaszły w Europie Środkowo-Wschodniej. (...) Powtarzał, że upadek Związku Radzieckiego był największą tragedią, jaka wydarzyła się we współczesnych czasach – skomentował minister aktywów państwowych.

Czytaj też:

Kaczyński: Polska stoi przed wyboremCzytaj też:

Kaczyński jak Jagiełło, Patrioty jak nagie miecze. Niemiecki dziennik zaskakuje