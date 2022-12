Dyrektor wywiadu USA: Putin był zaskoczony taką porażką

W sobotę w Kalifornii odbyło się doroczne Forum Obrony Narodowej. Podczas wydarzenia głos zabrała dyrektor amerykańskiego wywiadu narodowego w gabinecie prezydenta Joe Bidena. Mec. Avril Haines skomentowała poczynania wojsk rosyjskich w trakcie wojny na Ukrainie.

Putin zaskoczony?

– Prezydent Władimir Putin był zaskoczony taką porażką rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie, co może na pewien czas doprowadzić do zawężenia jego celów w kierunku ukraińskim – powiedziała Haines. Szefowa wywiadu Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że przywódca Federacji Rosyjskiej prawdopodobne "teraz dowiaduje się coraz więcej o wyzwaniach stojących przed rosyjską armią, ale nadal nie jest dla nas jasne, czy na tym etapie ma pełne pojęcie o tym, jak niebezpieczne są to działania". Urzędnik podkreśliła także, iż "rosyjskim żołnierzom brakuje amunicji, sprzętu i innego zaopatrzenia".

– Cele polityczne Putina na Ukrainie najwyraźniej się nie zmieniły. Wywiad USA uważa jednak, że Putin może zostać zmuszony do tymczasowego ograniczenia krótkoterminowych celów wojskowych z myślą, że będzie mógł do nich wrócić później – przekazała Avril Haines.

Rosyjska inwazja

Agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego tego roku. Nie powiodły się plany Kremla, aby w ciągu kilku dni podbić Kijów i umieścić w ukraińskiej stolicy kontrolowany przez siebie, marionetkowy rząd. Dzięki powszechnej mobilizacji społecznej oraz stałym dostawom uzbrojenia z Zachodu, w tym z Polski, Ukraina wciąż walczy. Co więcej, odnosi sukcesy, takie jak np. wyparcie Rosjan z Chersonia. Z drugiej strony– Rosja nie odpuszcza i regularnie przeprowadza zmasowane ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną oraz cele cywilne.

Rosyjska inwazja sprawiła, że świat zachodni, poprzez sankcje, niemal całkowicie odizolował się od Federacji Rosyjskiej zarówno politycznie, jak i gospodarczo.

