Wywiad Wielkiej Brytanii: Poparcie Rosjan dla wojny znacznie spada

W niedzielę Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało na portalu społecznościowym Twitter nowy komunikat na temat wojny na Ukrainie.

"Ostatnie sondaże wskazują, że rosyjskie poparcie społeczne dla »specjalnej operacji wojskowej« znacznie spada" – czytamy.

Poparcie dla wojny

Według doniesień brytyjskiego wywiadu, niezależne media rosyjskie uzyskały ostatnio dostęp do oficjalnych danych Federalnej Służby Ochrony Rosji. Badania wskazują, że 55 proc. Rosjan opowiada się za rozmowami pokojowymi z Ukrainą w sprawie zakończenia działań wojennych. Natomiast tylko 25 proc. deklaruje poparcie dla kontynuacji konfliktu zbrojnego. Co ciekawe, wyniki mają być zgodne z innym badaniem z października tego roku, w którym 57 proc. respondentów opowiadało się za rozmowami pokojowymi. To tym bardziej istotne, bowiem jeszcze w kwietniu bieżącego roku około 80 proc. Rosjan deklarowało poparcie dla inwazji na Ukrainę.

"Mimo wysiłków rosyjskich władz zmierzających do wyegzekwowania wszechobecnej kontroli środowiska informacyjnego, od czasu tzw. częściowej mobilizacji z września 2022 roku konflikt stał się dla wielu Rosjan coraz bardziej odczuwalny. Biorąc pod uwagę, że Rosja prawdopodobnie nie odniesie większych sukcesów bojowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy, utrzymanie nawet milczącej aprobaty ludności dla wojny może być dla Kremla coraz trudniejsze" – podało w niedzielę Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii na Twitterze.

Kolejne powołania?

Przed tygodniem niezależne media rosyjskie informowały o kolejnej fali poborów do wojska. Nowa mobilizacja miałaby nastąpić zimą.

Przypomnijmy, że pod koniec października Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przekazało wiadomość o zakończeniu częściowej mobilizacji wojskowej, ogłoszonej we wrześniu przez prezydenta Władimira Putina. Szef MO Siergiej Szojgu oznajmił, że w ciągu pięciu tygodni do armii wcielono 300 tys. rezerwistów.

