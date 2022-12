Obchody Barbórki. Sasin: Szczególna okazja do refleksji

W niedzielę życzenia i słowa uznania dla wszystkich pracowników branży górniczej w Polsce skierowali politycy.

"Dzień św. Barbary – patronki górników, to szczególna okazja do refleksji nad wieloletnią tradycją górnictwa w Polsce. W tym dniu pragnę przekazać wyrazy szacunku, uznania oraz podziękować za codzienne zaangażowanie górników i pracowników branży wydobywczej" – napisał wicepremier Jacek Sasin.

"Bogactwo naturalne"

Minister aktywów państwowych zwrócił uwagę na to, że "siarka, węgiel kamienny, węgiel brunatny, miedź, gaz ziemny to nasze bogactwo naturalne, a jego wydobycie to jeden z fundamentów polskiej gospodarki". "Nie byłoby ono możliwe, gdyby nie współdziałanie tysięcy osób – geologów, inżynierów, pracowników nadzoru i służb ratunkowych – a przede wszystkim górników. Dziś wszyscy Polacy są myślami z tymi, którzy każdego dnia wykonują swoje obowiązki z narażeniem życia" – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"W tegoroczną Barbórkę życzę wszystkim Górnikom wszelkiej pomyślności, sukcesów zawodowych i satysfakcji z realizowanych zadań. Niech św. Barbara nieustannie otacza Państwa opieką, zapewniając poczucie bezpieczeństwa. Niech uroczystości Barbórkowe będą momentem odpoczynku i radości dla Braci Górniczej" – możemy przeczytać w życzeniach wicepremiera Sasina, udostępnionych za pomocą strony internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych.

"Szczególna rola"

Do polskich górników zwróciła się także minister klimatu i środowiska. "Dzisiaj 4 grudnia – Barbórka. Dziękuję Górnikom, Gazownikom i Naftowcom za ich pracę i zaangażowanie, które odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Niech św. Barbara ma Was zawsze w opiece" – napisała Anna Moskwa na Twitterze.

"Wszystkim górnikom, tym z Górnego Śląska i z Bogatyni, tym z Wieliczki i Bochni, tym z Bogdanki i Inowrocławia, tym którzy szukają gazu w całej Polsce od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie, w dniu Ich święta, tradycyjne Szczęść Boże!!! Niech Święta Barbara ma Was zawsze w swoje opiece!" – oznajmił z kolei europoseł PiS Joachim Brudziński.

Czytaj też:

