Prezes PiS mocno o Niemcach. "Poniżyli nasz naród. Mają zapłacić"

Jarosław Kaczyński odnosząc się do odszkodowań od Niemiec za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej powiedział "są nam winni" i dlatego "mają zapłacić".

– Oni wywołali wojnę, oni dopuścili się nieprawdopodobnych zbrodni, oni też poniżyli w sposób straszliwy nawet tych Polaków którzy przeżyli – wykorzystywali ich. Oni robili to jako cały naród, bo przecież bardzo często Polaków, którzy na przykład znajdowali się tam w gospodarstwa rolnych na przymusowych robotach, gdzie pracowali w sposób wyjątkowo ohydny, poniżano ich i traktowano gorzej niż zwierzęta – mówił w Nowej Soli szef partii rządzącej.

Według Kaczyńskiego, Niemcy potraktowano "wyjątkowo łagodnie", kiedy straciły one tereny na Wschodzie, które zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej zostały przyznane Polsce jako Ziemie Odzyskane.

– Gdyby Niemcy były potraktowane tak, jak to było w wielu planach i to sformułowanych nie w Sowietach a na Zachodzie, to dzisiaj byliby oni bardzo, bardzo biednym i dużo mniej licznym krajem niż są. Potraktowano ich wyjątkowo łagodnie. Niech Bogu dziękują, że tylko tak. Są nam winni – mają zapłacić – podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Polska domaga się reparacji

W czwartek 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski na 6 bln 220 mld 609 mln zł.

Na początku października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji. Dokument został przekazany Niemcom.

Warszawa domaga się od Berlina między innymi podjęcia systemowych działań prowadzących do zwrotu zagrabionych dóbr kultury oraz pełnego i systemowego uregulowania statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia na terytorium Niemiec.