"Regularne rozmowy i bezpośredni kontakt". Macron szczerze o relacji z Putinem

Prezydent Francji uważa, że nie ma szans na zakończenie wojny zwycięstwem Ukraińców w wymiarze militarnym. – To ważne, aby przekazać wiadomość, że decyzja należy do Ukraińców, ale jedynym sposobem na znalezienie rozwiązania są negocjacje – powiedział Emmanuel Macron w najnowszym wywiadzie.

Francuski przywódca oznajmił, że Stany Zjednoczone i państwa europejskie cały czas powinny wspierać Ukrainę. Polityk odniósł się także do działań Władimira Putina – przekazał w poniedziałek portal tvp.info, powołując się na media zagraniczne, takie jak "Ukraińska Prawda" oraz CBS News.

Relacje Macron – Putin

W odczuciu Macrona, strategia Putina to "zmęczenie wojną" i "zmęczenie sankcjami". Co więcej, według przywódcy, działania Federacji Rosyjskiej mają stworzyć "deficyty, niestabilność i inflację".

– Zawsze utrzymuję regularne rozmowy i bezpośredni kontakt z prezydentem Putinem, ponieważ uważam, że najlepszym sposobem na przywrócenie relacji jest utrzymanie tego bezpośredniego kanału. Izolacja jest najgorszą rzeczą, szczególnie dla takiego lidera – przyznał prezydent Francji.

Kontrowersyjna propozycja

W niedawnym wywiadzie telewizyjnym Emmanuel Macron powiedział, że chciałby zapewnić Rosji "gwarancje bezpieczeństwa", kiedy ta "wróci do stołu negocjacyjnego". Dotyczy to kwestii zasięgu terytorialnego NATO. Jednocześnie przywódca uważa, że to Kijów powinien decydować, na jakich warunkach mają się odbywać rozmowy.

– Czy sądzicie, że gdybyśmy musieli zaakceptować zajęcie Alzacji i Lotaryngii, chcielibyśmy, aby światowy przywódca kazał nam zrobić to czy tamto? (…) To naród ukraiński decyduje sam za siebie i w jakich warunkach: jak i kiedy. A nie my – mówił prezydent Francji. Wypowiedź wzbudziła duże kontrowersje. "To dziwna logika zakulisowych zabiegów dyplomatycznych, której czas minął" – napisał w mediach społecznościowych oburzony Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Czytaj też:

Dyrektor wywiadu USA: Putin był zaskoczony taką porażkąCzytaj też:

Wywiad Wielkiej Brytanii: Poparcie Rosjan dla wojny znacznie spada