Trudne pytanie do Kaczyńskiego. "Nie chcę na to odpowiadać..."

W rządzie od dłuższego czasu istnieje poważna różnica zdań, co do strategii obranej przez premiera Mateusza Morawieckiego w negocjacjach z Unią Europejską. Solidarna Polska domaga się zaostrzenia kursu wobec Brukseli, z użyciem prawa weta włącznie. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości opowiadają się za bardziej miękkim negocjacyjnym podejściem do rozmów z Komisją Europejską.

Minister sprawiedliwości podkreśla w swoich wystąpieniach medialnych, że unijna polityka szefa rządu zawiodła. Jednocześnie prokurator generalny wskazuje, iż w kontekście Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i stosunków z Brukselą stoi na gruncie obrony interesów Polski i polskiej suwerenności w relacjach międzynarodowych

Przypomnijmy, że Polska od miesięcy nie otrzymała jeszcze ani jednego euro w ramach pożyczek zaciągniętych na KPO.

Co dalej z KPO?

Prezes PiS był dzisiaj gościem Radia Wrocław, gdzie był pytany o konflikt na linii Morawiecki-Ziobro. Prezes PiS nie ukrywał, że jest w tym sporze po stronie premiera, ale zaznaczył, że jeżeli dojdzie w Sejmie do głosowania nad wotum nieufności dla ministra, to jego formacja będzie bronić Ziobry.

też pytany, co Polska może zrobić, by pomóc rozwiązać konflikt z KE ws. KPO. – Polska, a dokładnie Polacy, naród polski, może po prostu wybrać ponownie obóz patriotyczny, tak żeby rządził, to wszystkie sprawy zostaną rozwiązane, bo tak w gruncie rzeczy przecież o to chodzi. Przecież chodzi o to, żeby utrudnić nam sukces, a gdyby te środki zostały nam przyznane, no to byłoby pod różnymi względami łatwiej. Mówię tutaj o KPO – mówił Jarosław Kaczyński.

Polityk jednocześnie dodaje, że to są sprawy ważne, ale "nie decydujące". – Decydująca jest polityka państwa. Decydująca jest kwestia tych głównych środków, ram finansowych, jak to się w Unii nazywa, czyli po prostu z budżetu Unii na 7 lat i te środki wpływaj – mówił.

Trudne pytanie do prezesa PiS

Prowadzący rozmowę Dariusz Wieczorkowski dopytywał prezesa PiS, czy spodziewa się wpłynięcia pieniędzy z KPO przed końcem kadencji. Kaczyński jednak nie chciał udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie.

– Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Zawsze się trzeba spodziewać dobrego, ja należę do optymistów. Ale takich generalnych optymistów. Co do tej sprawy, to się nie wypowiadam, bo za wiele już było zwrotów sytuacji, żeby można było cokolwiek przewidzieć. Już parę razy wydawało, że wszystko jest załatwione – odparł Jarosław Kaczyński.

