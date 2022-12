Jasne stanowisko premiera w sprawie ministra Ziobry

W listopadzie szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka poinformował o złożeniu przez opozycję wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Od tej pory rozpoczęły się kalkulacje dotyczące możliwości powodzenia wniosku opozycyjnego.

Głosowanie nad wotum nieufności dla szefa resortu sprawiedliwości odbędzie się prawdopodobnie na posiedzeniu Sejmu w dniach 13-15 grudnia br.

Deklaracja premiera Morawieckiego

W poniedziałek na konferencji prasowej w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że to już kolejny wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry.

–Oczywiście, że będę bronił pana ministra i spójności Zjednoczonej Prawicy. Będziemy bronić naszych ministrów. Jestem przekonany, że nasz rząd będzie spójny. To niezależne od tego, że dyskusje czasami są bardzo otwarte, takie powinny być przecież na Radzie Ministrów, taka była dyskusja ostatnim razem – powiedział szef polskiego rządu. – Nie mam żadnego problemu z tym, żeby bronić pana ministra i głosować za tym, aby został w rządzie – dodał polityk.

Różnica zdań w Zjednoczonej Prawicy

Nie jest tajemnicą, że w rządzie Zjednoczonej Prawicy istnieje poważna różnica zdań, co do strategii obranej przez premiera Mateusza Morawieckiego w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie funduszy, takich jak Krajowy Plan Odbudowy. Solidarna Polska domaga się zaostrzenia kursu wobec Brukseli, z użyciem prawa weta włącznie. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości opowiadają się za bardziej miękkim negocjacyjnym podejściem do rozmów z Komisją Europejską.

W najnowszym wywiadzie dla tygodnika "Sieci" Zbigniew Ziobro po raz kolejny skrytykował zobowiązania podjęte przez premiera Jak przyznał, chodzi o kwestie związane z Krajowym Planem Odbudowy, pakietem Fit for 55 oraz tzw. zasadami warunkowości.

