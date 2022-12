Wojciechowski: W Europie ubyło 25 proc. gospodarstw rolnych

Jednocześnie średni wiek europejskiego rolnika wzrósł z 55 do 57 lat, a co trzeci spośród nich ma ponad 65 lat, o czym poinformował komisarz UE do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli – przekazała w poniedziałek PAP MediaRoom.

Wojciechowski prezentuje dane

Zaprezentowane przez Janusza Wojciechowskiego dane pochodzą z nieopublikowanego jeszcze unijnego raportu na temat wyników powszechnych spisów rolnych we wszystkich krajach UE. Komisarz przedstawił je podczas debaty na temat zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych Unii Europejskiej.

– W ciągu dekady w Europie przestało istnieć 3 mln gospodarstw rolnych. W 2010 roku było ich 12 mln, natomiast w 2020 już tylko 9 mln. (...) Zjawisko to jest, oczywiście, zróżnicowane regionalnie, ale z wyjątkiem Czech we wszystkich krajach Unii liczba gospodarstw rolnych zmniejsza się – powiedział Wojciechowski.

Z przedstawionych danych wynika również, że produkcja zwierzęca zmniejszyła się w porównaniu do 2010 roku o 7 proc., natomiast powierzchnia gruntów uprawnych zmalała o 1 proc. – Ten 1 proc. to może wydawać się niewiele, jednak w liczbach bezwzględnych to jest 1,5 mln hektarów wyłączonych z produkcji rolnej – podkreślił Wojciechowski.

Komisarz zwrócił także uwagę, że jednym z najpoważniejszych problemów dotykających obszary wiejskie jest depopulacja. W odniesieniu zaś do samego rolnictwa to niski poziom wymiany pokoleniowej. – Dziś europejski rolnik ma średnio 57 lat, podczas gdy w 2010 roku było to 55 lat. Co więcej, jedna trzecia z nich to ludzie powyżej 65. roku życia. (...) Rolnicy potrzebują większego bezpieczeństwa ekonomicznego. Dziś młodzi ludzie nie chcą przejmować gospodarstw, ponieważ postrzegają rolnictwo jako zajęcie niosące ze sobą bardzo duże ryzyko ekonomiczne – mówił polityk.

Czytaj też:

Bielan: Nasza wizja UE to związek państw narodowychCzytaj też:

Analiza: Spadająca inflacja w Europie wspiera kurs złotego