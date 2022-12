Kiedy pierwszy wniosek o płatność z KPO? Rzecznik rządu nie wie

– Ja też chciałbym potwierdzić ten termin, ale nic dzisiaj nie powiem, bo nie znam takiego terminu. (...) Komisja w tej chwili zaakceptowała te ustalenia techniczne, jesteśmy w fazie podpisywania ustaleń operacyjnych, natomiast żeby złożyć wniosek, to musimy mieć pewność co do kwestii związanych z wypełnieniem tych zobowiązań – powiedział Piotr Müller w "Faktach po Faktach" TVN24.

Rzecznik rządu wyjaśnił, na jakim etapie są negocjacje z KE. – Rozmawiamy w tej chwili o kwestiach związanych z kwestiami wymiaru sprawiedliwości. Nie lubię tej powtarzanej przez państwa semantyki "ustawy kagańcowej", czyli ustawy o sądach powszechnych i o Sądzie Najwyższym. O tym rozmawiamy, ale zobaczymy jakie będą konkluzje. (...) Nie wykluczam, że mogą być zmiany w tych ustawach. Tak jest na koniec dnia, że jeżeli takie zmiany będą i jeżeli będziemy się różnić w obozie Zjednoczonej Prawicy, to w którą stronę idzie obóz Zjednoczonej Prawicy, na koniec dnia decyduje Jarosław Kaczyński. Zobaczymy. Tak jak w wypowiedzi prezesa – jeżeli zostaną jakieś konkretne, rozsądne propozycje zaproponowane ze strony Komisji Europejskiej to na pewne korekty jesteśmy gotowi – zapewnił Müller.

Polska bliżej otrzymania środków z KPO? Zapadła decyzja KE

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała ustalenia operacyjne związane z polskim KPO. W miniony wtorek serwis RMF FM poinformował, że Komisja Europejska zaakceptowała tzw. ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. To techniczny dokument konieczny, by kraj członkowski Unii Europejskiej mógł złożyć wniosek o pierwszą płatność z KPO.

– Jednak bez spełnienia:"kamieni milowych" żadna płatność nie jest możliwa – stwierdziła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka KE Veerle Nuyts.

Rzecznik rządu potwierdził, że Komisja Europejska zaakceptowała ustalenia operacyjne związane z polskim Krajowym Planem Odbudowy. – To dobry, istotny krok, ale jeszcze nie decydujący, jeśli chodzi o wypłatę tych środków – podkreślił Piotr Müller.

Spór o pieniądze z KPO dla Polski

Przypomnijmy, że polski Krajowy Plan Odbudowy, zatwierdzony przez Komisję Europejską, opiewa na 35,4 mld euro (23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek.

Polska realizuje kolejne – wyznaczone przez Komisję Europejską – "kamienie milowe", jednak wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do naszego kraju środki z KPO. Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Wniosek taki miał zostać złożony do końca października tego roku, jednak termin się przesunął.

Czytaj też:

Bloomberg pisze o Polsce. "Wysiłki premiera pod ostrzałem"