"Kabaret i wulgarność". Schreiber mocno o PO

W czwartek 4 listopada Platforma Obywatelska zaproponowała swoje recepty na kryzys energetyczny oraz klimatyczny.

W kwestii klimatu PO proponuje rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, a więc OZE oraz energetykę jądrową. Kolejny pomysł dotyczy programu odrwarzania torfowisk i mokradeł. PO ponadto zapowiada walkę z "betonozą w miastach" oraz ochronę bioróżnorodności.

W sprawie środowiska PO obiecuje zwiększyć do 20 proc. obszar leśny wyłączony z wycinki, społeczny nadzór nad lasami, koniec ze spalaniem drzew w piecach elektrowni, stały monitoring polskich rzek oraz zakończyć nielegalny import śmieci do Polski.

Schreiber kpi

Tymczasem do propozycji PO oraz możliwej debaty Tusk - Kaczyński odniósł się Łukasz Schreiber. Polityk PiS wskazał, że po pierwsze lider PO musiałby "chcieć faktycznie rozmawiać, a nie tylko o tym mówić". Drugim warunkiem jest pokazanie programu Platformy. Aż do czasów listopadowej konwencji politycy największej partii opozycyjnej jak ognia unikali pytań o konkretne rozwiązania dla najważniejszych kwestii w państwie.

– Moim zdaniem Platforma powinna pokazać jakiś swój program, coś, do czego się odnosimy, co oni robią cały czas? Tylko mówią o PiS, o naszym programie, sami swojego nie mają. Nie kabaret i wulgarność, tylko trochę poziomu – powiedział sekretarz Rady Ministrów w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

Czy prezes Jarosław Kaczyński nie obawiałby się spotkania z Tuskiem? Schreiber nie wątpliwości, że prezes PiS ze spokojem podszedłby do takiego wyzwania.

– Pan prezes Kaczyński w ogóle jest człowiekiem, który nie boi się debaty, dyskusji. Donald Tusk to przede wszystkim mam wrażenie, że poza chodzeniem do jednej, ulubionej stacji prywatnej telewizyjnej, to w ogóle mało gdzie chodzi – ocenił.

