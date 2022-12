Kolejne unijne podatki. Konfederacja apeluje do rządu o weto i proponuje referendum

We wtorek posłowie Konfederacji udali się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chcą, aby Warszawa zawetowała nałożenie unijnych podatków, które mogą zostać przyjęte na rozpoczynającej się tego dnia Radzie Unii Europejskiej.

Winnicki: KPO to pułapka

Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki pokazał dokument zawierający pytania do premiera. – Decyzja może zapaść już dzisiaj w ramach pakietu „Next Generation EU”. Chcemy wobec tego widzieć, jakie stanowisko wobec nowych unijnych podatków zajmie na tym szczycie polski rząd – powiedział Winnicki.

– Przypominamy, że od 2020, że zarówno Fundusz Odbudowy, jak i Krajowy Plan Odbudowy to pułapka. Odkąd te regulacje zostały przyjęte w Polsce nie ma pieniędzy z tych funduszy, natomiast musimy płacić podatki i jesteśmy zobowiązani do tego, żeby uczestniczyć w mechanizmie eurodługu. Polska nie tylko nie otrzymała środków z KPO, a tylko w tym roku wpłaciliśmy do unijnego budżetu prawie 2 miliardy zł podatku od plastiku – powiedział Winnicki.

twitter

Mentzen: Rząd oddaje polską suwerenność

Następnie głos zabrał Sławomir Mentzen, nowy prezes partii KORWiN, która zmieniła nazwę na Nowa Nadzieja.

– W referendum akcesyjnym w 2003 roku, Polacy zgodzili się na wejście do Unii Europejskiej, która była oparta o swobodę przepływu ludzi, kapitału, usług oraz dóbr. W zamian za to, że otworzyliśmy swój rynek dla zachodnich korporacji, które często brutalnie i nieuczciwie zaczęły rywalizować z polskimi małymi firmami, miał do nas popłynąć szeroki strumień pieniędzy – przypomniał Mentzen.

– Polacy nie zgadzali się na UE, która będzie nakładać na nich nowe podatki, zaciągać dług i w zamian za to jeszcze nie będzie dawała nam żadnych pieniędzy. To naprawdę nie było to, czego oczekiwali Polacy. Polski rząd zachowuje się w taki sposób, jak gdyby mógł bez żadnych ograniczeń oddawać nowe kompetencje Unii, nie dostając nic w zamian. To już nawet nie jest handel czy kupczenie polska suwerennością, tylko oddawanie polskiej suwerenności za darmo. Jeżeli UE zacznie nakładać podatek cyfrowy, od usług i finansowy, czy od emisji, to koszty życia w Polsce jeszcze wzrosną. Inflacja będzie jeszcze wyższa. (…) To idzie w bardzo niepokojącym kierunku – stwierdził Mentzen.

Konfederacja chce referendum

Mentzen poinformował, że Konfederacja proponuje wobec tego referendum składające się z dwóch pytań:

1.Czy zgadzasz się na to, żeby Unia Europejska nakładała nowe podatki?

– Zgodnie z art. 217 polskiej konstytucji, podatki w Polsce są nakładane drogą polskiej ustawy. Nie drogą decyzji jakiejś rady, której nikt nie zna, mającej siedzibę w Brukseli. Tymczasem za zgodą polskiego rządu podatki są nakładane drogą decyzji – powiedział Mentzen.

2.Czy zgadzasz się na powiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej oraz dalsze rozszerzanie kompetencji UE?

– Polacy zgodzili się w 2003 roku nie na przekazanie UE wszystkich możliwych kompetencji, ale konkretnych. Potem mieliśmy Traktat Lizboński, który już nie został zatwierdzony w drodze referendum, a następne rozszerzenia nie były już nawet w drodze traktatu, tylko w drodze jakichś ustaleń wewnętrznych w Brukseli – powiedział.

– Polacy muszą się wypowiedzieć, czy rzeczywiście jest to kierunek, w którym chcą dążyć – dodał Mentzen.

twitterCzytaj też:

"Prosta droga do zniszczenia UE". Jaki: Państwo Europejskie ma powstać i jużCzytaj też:

Sondaż: Zerwanie koalicji czy pieniądze z KPO?Czytaj też:

Zadłużenie pozabudżetowe. Konfederacja składa wniosek o informację premiera