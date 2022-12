"Rosja wychodzi z szoku w stronę faszyzmu"

Michaił Chodorkowski udzielił obszernego wywiadu dla Radia Swoboda na temat swojej najnowszej książki pt. „Jak zabić smoka”. Tytuł nawiązuje do azjatyckiej baki, w której pogromca smoka sam staje się smokiem. „Putin, bez wątpienia, kiedyś odejdzie. Tylko on sam uważa, że jest wieczny. Największe niebezpieczeństwo dla nas polega na tym, że człowiek, który go zastąpi, stanie się takim samym smokiem. Dlatego trzeba zmienić nie nazwisko u władzy, ale system” – przekonuje Chodorkowski na antenie Radia Swoboda.