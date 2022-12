Hasło "Je**ć PiS" nie przeszkadza Kidawie-Błońskiej? Polityk się tłumaczy

Wicemarszałek Sejmu i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej została zapytany przez dziennikarza – Bogdana Rymanowskiego – o wulgarne hasło, stosowane przez opozycję i jej zwolenników.

Chodzi o symbol ośmiu gwiazdek, które oznacza hasło "Je**ć PiS", promowane przez opozycję od 2020 roku.

Kidawa-Błońska: Nie mam nic przeciwko gwiazdkom

W serii krótki pytań (na które goście programu Bogdana Rymanowskiego odpowiadają "tak" lub "nie"), dziennikarz zapytał: "Hasło 8 gwiazdek uważam za wulgarne i apeluję do naszych sympatyków, by wobec PiS go nie używali?".

– Nie – odpowiedziała zdecydowanie polityk. – Powinni używać? – dopytał zdziwiony Rymanowski. – 8 gwiazdek to jest 8 gwiazdek. Nie mam nic przeciwko gwiazdkom. Każdy może mieć własne skojarzenie – stwierdziła wicemarszałek Sejmu.

– Ale wie pani o czym mówię, pod tymi 8 gwiazdkami się coś kryje – nie odpuszczał dziennikarz. – A to każdy może mieć własne skojarzenia. Pan mnie pytał o gwiazdki – odpowiedziała z uśmiechem Kidawa-Błońska.

Kiedy jednak Rymanowski wprost zapytał, czy popiera ukryte pod gwiazdkami hasło "Je**ć PiS", polityk stwierdziła: "Nie powinno się używać takich brzydkich słów".

Wulgarne hasło na świątecznych ozdobach?

W 2020 roku, kiedy opozycja zaczęła "promować" wulgarne hasło, politycy Platformy wielokrotnie używali symbolu 8 gwiazdek. W grudniu 2020 roku posłanka PO Jagna Marczułajtis-Walczak pochwaliła się np. w mediach społecznościowych niezwykłą "świąteczną ozdobą".

"Dekoracje świąteczne" – napisała polityk, publikując na Twitterze zdjęcie pomarańczy z powbijanymi goździkami. Goździki zostały ułożone tak, że przypominają właśnie "promowane" przez opozycję hasło "jeb** PiS".

Wpis wywołał falę komentarzy, a wiele osób zwróciło uwagę posłance, że pokazuje wulgarne hasło. Marczułajtis-Walczak wpisu jednak nie skasowała.

