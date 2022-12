Polska państwem wielonarodowym? Debata z udziałem Pawła Lisickiego

W środę o godzinie 18.00 na kanale Nowej Konfederacji na YouTube odbędzie się debata dotycząca przyszłości polskiej wspólnoty narodowej. W spotkaniu weźmie udział redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

W konsekwencji wojny na Ukrainie do Polski przybyło kilka milionów uchodźców. Choć duża część z nich deklaruje, że po zakończeniu konfliktu wróci do swojej ojczyzny, to bez wątpienia znajdą się taż tacy, którzy pozostaną w naszym kraju na dłużej, a być może na zawsze. Jakie rodzi to dla Polski konsekwencje? I jaka jest w tym kontekście polska racja stanu?

Zakładając, że zachodni multikulturalizm nie zdał egzaminu, czy chociażby model amerykański nie jest atrakcyjnym rozwiązaniem? A może trzeba “nic nie robić” i pozostawić przybywających samymi sobie?

Na te i inne pytania odpowiedzi poszukają: ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, amb. Jerzy Marek Nowakowsk, Krzysztof Bosak oraz Paweł Lisicki.

Debatę można śledzić pod tym linkiem.