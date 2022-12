Minister ocenia tempo prac Komisji Europejskiej. "Jestem troszkę rozczarowany"

Spór Warszawy z Brukselą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy ciągnie się już od wielu miesięcy. W ostatnich tygodniach doszło do kilku spotkań ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka z wiceszefową Komisji Europejskiej Verą Jourovą.

Przypomnijmy, że choć Polska realizuje kolejne "kamienie milowe", to wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do nas unijne środki. Jednocześnie rząd cały czas nie złożył jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Dokument taki miał zostać złożony do końca października tego roku, jednak termin został zmieniony.

Co z pieniędzmi dla Polski?

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że w środę odbył rozmowę telefoniczną z komisarzem UE do spraw sprawiedliwości Didierem Reyndersem. – Dialog jest intensywny, chociaż jego tempo jest nieco wolniejsze, niż bym tego oczekiwał ze strony Komisji Europejskiej – powiedział polityk i dodał: "Bardzo powoli, ale jednak mam nadzieję, że idziemy w kierunku uzyskania dla Polski tego, co nam się – zgodnie z zobowiązaniami – należy".

Minister ds. unijnych przekazał, iż rząd chce wyjaśnić Komisji Europejskiej wątpliwości dotyczące między innymi zapisu o sędziowskim tzw. teście niezależności. KE otrzymała już od polskich władz pakiet "kierunkowych propozycji". Urzędnicy w Brukseli mają cały czas analizować dokumenty, a podczas środowej rozmowy telefonicznej pierwsze uwagi przedstawił komisarz Reynders. – Oczekuję sprawnych prac po stronie Komisji Europejskiej w sprawie polskiego KPO. Jestem troszkę rozczarowany tempem działań – stwierdził Szynkowski vel Sęk. – Zakładamy, że skoro zobowiązania zostały poczynione, to w przyszłym roku powinny zostać zrealizowane – mówił polityk PiS.

