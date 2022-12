Wiceszef MON o koalicji PO-PSL: Chcieli oddać wschodnią część Polski

W środę w Polskim Radiu 24 wiceszef MON przypomniał, że w 2021 roku został znowelizowany budżet państwa, w ramach którego zwiększono środki finansowe na obronność o niebagatelną kwotę 6 mld 300 mln złotych. Wojciech Skurkiewicz zauważył, iż "wtedy i w Sejmie, i w Senacie wszyscy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej głosowali przeciw".

Polityka rządu koalicji PO-PSL

– Kiedy ministrem obrony narodowej był pan Tomasz Siemoniak, a także pan Bogdan Klich, Wojsko Polskie straciło bezpowrotnie około 13,5 mld złotych. Ci panowie, zarządzający obroną narodową państwa, nie byli w stanie wydatkować środków finansowych nawet na poziomie 1,95 proc. PKB – oznajmił wiceminister Skurkiewicz.

– Za czasów ministra Klicha, w 2011 roku, były likwidowane jednostki wojskowe, była osłabiana polska armia. Warto wrócić do doktryn, które były prezentowane w tamtych czasach: obrona miała być na linii Wisły, a wschodnia część Polski miała być oddana okupantowi. Dopiero potem planowano odbijać ziemie wschodnie – mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Nowy sprzęt dla Wojska Polskiego

W nocy z poniedziałku na wtorek do portu w Gdyni zawinął okręt z pierwszą dostawą koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9. Sprzęt dostarczył do Polski statek BBC Pearl. To wielozadaniowa jednostka przystosowana do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych, należąca do niemieckiego armatora Briese Schiffahrts GmbH & Co.

W lipcu zawarto umowę ramową z Hyundai Rotem na pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2 i jego spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL wraz z wozami towarzyszącymi, tj. wozami zabezpieczenia technicznego, wozami wsparcia inżynieryjnego i mostami towarzyszącymi oraz pozostałymi elementami opartymi o polskie rozwiązania, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

Z kolei umowa ramowa zawarta z Hanwha Defense obejmuje pozyskanie łącznie 672 haubic samobieżnych K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL wraz z wozami towarzyszącymi, tj. wozami amunicyjnymi K10 i wozami dowodzenia K11 oraz polskimi elementami, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

