Kaczyński ostro o opozycji totalnej. "Zatruwający element"

W rozmowie z "Gazetą Lubelską" prezes PiS Jarosław Kaczyński komentował działania polskiej opozycji. Jak tłumaczył polityk, politycznym przeciwnikom obozu rządzącego brakuje lojalności wobec narodu i państwa.

– W Polsce najbardziej zatruwającym elementem, decydującym – gdyby tego nie było, nie byłoby zatrucia – jest opozycja totalna – mówił prezes PiS.

– Nie sam fakt istnienia opozycji, bo to jest najnormalniejsza rzecz w kraju demokratycznym, tylko to, że przybrała ona właśnie taki charakter, który sama określiła jako totalny, że odrzuca wszelkie reguły, począwszy od reguł kulturalnego języka, skończywszy na regułach odnoszących się do solidarności narodowej, do tego, żeby nie przenosić na zewnątrz wewnętrznych sporów – podkreślił dalej Kaczyński.

Kaczyński: Opozycja nie jest lojalna wobec własnego narodu

– Takie reguły są przestrzegane przez inne elity polityczne – dodał polityk, podając jako przykład włoskie partie.

– Weźmy choćby Włochy, gdzie dla centrolewicy zwycięstwo Braci Włochów było naprawdę wstrząsem, ale kiedy zagranica zaczęła wzywać włoskich polityków do zachowania podobnego do polskiej opozycji, to usłyszała jednoznaczne twarde "nie" – wskazywał lider PiS.

– Oni po prostu są lojalni wobec własnego narodu, własnego państwa. Nasza opozycja nie jest lojalna wobec własnego narodu ani wobec własnego państwa. Można ją nazwać słowami, które kiedyś de Gaulle używał wobec opozycji komunistycznej we Francji: to jest opozycja zewnętrzna – dodał polityk.

Ataki opozycji na rząd. Polacy zabrali głos

Jak tymczasem wskazuje ostatni sondaż Social Changes, wielu Polaków krytycznie podchodzi do ostrej walki opozycji z polskimi władzami.

Ankietowanym zadano pytanie: "Czy według Pani/Pana politycy opozycji w Polsce powinni ograniczyć ataki na rząd w związku z toczącą się na Ukrainie wojną i związanym z tym zagrożeniem dla naszego kraju?".

Z sondażu wynika, że 39 proc. respondentów uważa, iż opozycja powinna ograniczyć ataki na rząd PiS w związku z wojną. Odpowiedź "zdecydowanie" wybrało 21 proc. badanych, a "raczej" – 18 proc. 28 proc. osób nie ma zdania na ten temat. Natomiast łącznie 33 proc. badanych wskazało opcję, która mówi, iż opozycja nie powinna ograniczać ataków na rząd podczas wojny za naszą wschodnią granicą (17 proc. – "zdecydowanie nie", 16 proc. – "raczej nie").

