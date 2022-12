Czy symbol SS-Galizien jest nazistowski? Sąd Najwyższy Ukrainy wydał wyrok

Ukraiński Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok VI Apelacyjnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2020 roku. Stanowi on, że ukraiński Instytutu Pamięci Narodowej może oficjalnie i zgodnie z ukraińskim prawem utrzymywać, że symbole dywizji SS-Galizien nie są nazistowskie. Oznacza to, że nie są i nie zostaną one na Ukrainie zakazane.

Geneza sprawy

Jak przypomina portal Kresy.pl, kwestia ta została podniesiona w 2017 roku, kiedy to dziennikarz Strana.ua wystąpił do IPN Ukrainy z prośbą o wyjaśnienie, czy w obowiązującym porządku prawnym symbole SS-Galizien są objęte zakazem. Ówczesny szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowycz odpowiedział, że symbol SS-Galizien nie jest symbolem nazistowskim.

Do Rejonowego Sądu Administracyjnego w Kijowie zwrócił się natomiast z żądaniem, by zakazać Instytutowi wyciągania takich wniosków w przyszłości – co do symboli SS-Galizien.

Waffen-SS Galizien

Jak przypomina portal Kresy.pl, 14. Dywizja Grenadierów Waffen-SS Galizien, powołana przez Niemców w 1943 roku, była jednostką kolaboracyjną formacji Waffen-SS. Składała się z ukraińskich ochotników z dawnej Galicji. Z części ochotników do SS-Galizien Niemcy utworzyli galicyjskie pułki policyjne, znane z licznych zbrodni na Polakach w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 r., m.in. w Hucie Pieniackiej.

