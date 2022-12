Szczere słowa Cezarego Żaka. "Kręcą mnie 16-latki"

Cezary Żak to popularny aktor teatralny i serialowy. W ostatnich latach największą sympatię widzów przysporzył mu serial "Ranczo". Wcześniej "Miodowe lata", w których Żak wcielał się w postać tramwajarza Karola.

Teraz aktor wystąpił w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. – Są tacy, którzy twierdzą, że w szkole interesowały cię dziewczyny, ale bardziej interesowała cię szkoła. Skąd takie teorie? Usłyszałem dzisiaj od pewnej bliskiej ci osoby. Podobno zawsze lubiłeś rozmawiać ze starszymi paniami mądrymi. Kręciły cię starsze panie w szkole? – zagaił Wojewódzki.

W tym momencie Żak zaprotestował. Niby pół-żartem pół-serio aktor zadeklarował, że nadal interesują go niepełnoletnie dziewczęta. – Nigdy. Wręcz przeciwnie, mnie do dzisiaj kręcą 16-latki – stwierdził. – Nie mów o tym! 18-latki – doradził mu Wojewódzki. – A przepraszam. No mówię właśnie – poprawił się Cezary Żak.

"Mam pokusy"

Kuba Wojewódzki nie odpuszczał. – Naprawdę żona, z którą jesteś od 22. roku życia, to jest twoja pierwsza poważna dziewczyna? Mówiąc wprost, od czasu kiedy jesteś z żoną, nie miałeś kontaktu z żadną inną kobietą? – dopytywał, a Żak potwierdził. – Jesteś święty – skwitował dziennikarz. – Tak – odpowiedział gość.

– Nie masz żadnych pokus? – drążył Wojewódzki, po czym nastąpiła parosekundowa cisza. – Tak – odparł widocznie zbity z tropu aktor, na co prowadzący zareagował rubasznym śmiechem. Po kolejnym pytaniu o "pokusy" Żak poddał się w końcu i udzielił krótkiej odpowiedzi.

– Mam pokusy. Jakoś sobie radzę – podsumował

Czytaj też:

Szkolne dylematy