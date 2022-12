Morawiecki publikuje grafikę. "Polska armia potężna jak nigdy!"

Pierwsza zamieszczona na grafice informacja przypomina, że w przyszłym roku budżet na obronność ma wynieść ponad 97 mld zł., a "dodatkowe środki z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych - 40 mld zł". Stanowi to zapowiadane 3 proc. PKB.

Rozbudowa wojska. Premier publikuje grafikę

Dalej jest mowa o systemie obrony powietrznej. W październiku odbyły się testy elementów baterii Patriot. Systemy te mają stanowić podstawę polskiej obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Program zakłada zakup 8 baterii, z których dwie pierwsze Polska kupiła za 4 mld 750 mln dolarów.

Kolejny element stanowią wyrzutnie rakietowe K239 Chunmoo i wyrzutni HIMARS, których pierwsze dostawy polskie wojsko ma otrzymać w przyszłym roku. "Wartość dotychczasowego zamówienia to ponad 20 mld zł" – wynika z zapisu na grafice.

Na grafice czytamy też, że zamówiono 32 wielozadaniowe samoloty piątej generacji F-35 za kwotę 4,6 mld dolarów.

Wyróżniono również cztery zestawy bezzałogowych systemów powietrznych Bayraktar TB2, obejmujących 24 drony, które mają być dostarczone w latach 2022-2024. Koszt tego zakupu sięga 1,745 mld zł.

"Polska armia potężna jak nigdy! Negocjujemy, kupujemy i dostarczamy najnowocześniejsze uzbrojenie dla polskich sił zbrojnych" – ocenił Morawiecki.

Dodatkowe czołgi Abrams

Na grafice jest też mowa o czołgach Abrams. Dzień wcześniej Morawiecki przekazał, że być może pierwsze sztuki Abramsów dotrą do nas już w przyszłym roku. Premier napisał na swoim koncie na Facebooku, że rząd podejmuje działania w zakresie przyśpieszenia dostaw.

"Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak jest w trakcie negocjacji ze stroną amerykańską i możliwe, że pierwsze sztuki Abramsów dotrą do nas już w przyszłym roku" – czytamy.

We wtorek wieczorem na profilu Błaszczaka na Twitterze pojawił się wpis dotyczący nowego zakupu dla polskiej armii. Minister obrony narodowej poinformował, że Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce dodatkowych czołgów Abrams. Jak podkreślił minister, jest to kolejny krok na drodze do znacznego zwiększenia siły militarnej naszego kraju.

